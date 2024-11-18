Как выгонять мышей, не потратив кучу денег: топ-5 самых эффективных средств

Не стоит забывать и о более естественных методах — кошках. Они, как природные охотники, могут сыграть ключевую роль в борьбе с мышами. Если в доме есть кошка, вероятность появления мышей значительно снижается. Однако не каждая кошка будет активно ловить мышей, и в некоторых случаях они просто игнорируют их.