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Posted 18 ноября, 04:40

Published 18 ноября, 04:40

Modified 18 ноября, 04:43

Updated 18 ноября, 04:43

Как поддерживать здоровье ногтей зимой: витамины и советы

Как поддерживать здоровье ногтей зимой: витамины и советы

18 ноября 2024, 04:40
Фото: 1MI.
Витамины и продукты для улучшения состояния ногтей зимой: советы по уходу.

Ухоженные крепкие ногти — показатель здоровья и культуры человека. В осенне-зимний период для поддержания хорошего вида рук регулярного маникюра бывает недостаточно. Необходимо позаботиться о том, чтобы в организме было достаточно витаминов и микроэлементов.

Уход за ногтями зимойУход за ногтями зимой
Уход за ногтями зимой. Фото: 1MI

Почему зимой ногти становятся слабыми

Причины с ломкостью, истончением или расслоением ногтей в зимний период могут быть разными. Резкое снижение температуры воздуха на улице вызывает стресс организма. Многие не носят перчатки, руки замерзают, кровообращение ухудшается. Теплый и сухой от отопительных приборов воздух в помещении сушит кожу. В холодное время года мы пьем меньше воды, а также чаще допускаем погрешности в питании. Меньше зелени, свежих овощей и фруктов, больше углеводов. Возникает дефицит витаминов.

Все это отражается на состоянии организма и внешнем виде.

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Почему важно поддерживать ногти изнутри

Сегодня на рынке косметики представлен широкий ассортимент уходовых средств за кожей рук и ногтями.

Увлажняющие и питательные крема, маски, парафиновые ванны, скрабы, пилинги, сыворотки — все не перечислить. Но даже комплексный и регулярный уход не может помочь без поддержки изнутри. При любом недостатке полезных веществ в организме человека негативные проявления начинаются с ногтей, волос и кожи.

Продукты для ногтейПродукты для ногтей
Продукты для ногтей. Фото: 1MI

Основные витамины для здоровья ногтей

По мнению подологов — узкопрофильных специалистов по заболеваниям стоп и ногтевых пластин на пальцах ног, самыми важными витаминами для ногтей — это: витамин E (токоферол), витамин B7 (биотин), витамин C (аскорбиновая кислота) и витамин D.

Витамин Е

Его называют витамином женской красоты. Витамин способствует восстановлению ногтевой пластины, устраняет ломкость и расслоение, стимулирует выработку коллагенов и эластинов, которые необходимы для блеска и твердости ногтей. Многие средства по уходу содержит витамин Е, но все-таки эффективнее принимать его во внутрь.

Витамин B7

В7 учувствует в выработке кератина, важного для здоровья ногтей и волос. Также биотин -движущая сила для роста, регенерации и укрепления клеток ногтей.

Витамин С

Знакомый всем, но не все знают, что от него зависит скорость роста ногтей. Необходим для производства коллагена, который, в свою очередь, способствует гибкости и прочности ногтевых пластин. Дефицит витамина C может привести к сухости, ломкости и замедленному росту ногтей.

Продукты и добавки для укрепления ногтей

Красота начинается изнутри. Правильное питание, сбалансированный рацион, при котором в организм поступает достаточное количество минералов и витаминов — вот на что нужно обратить внимание в первую очередь.

Лучшие продукты для ногтей

Самые полезные продукты для улучшения состояния ногтей богаты белками растительного и животного происхождения.

Орехи, яйца, рыба, мясо и овощи.

Рекордсменами по количеству витамина Е являются нерафинированные растительные масла: подсолнечное, оливковое, зародышей пшеницы, горчичное, льняное. Не важно какое, главное, чтобы оно было качественным.

Орехи и семена также являются источником витамина Е: грецкий орех, фундук, миндаль, семена подсолнечника, тыквы.

Яйца содержат чистый белок, который быстро и легко усваивается организмом. В 100 г находится целых 13 г чистого белка.

Овощи, богатые витамином С: квашенная капуста — доступная альтернатива многим овощам и фруктам по содержанию витамина С. Включите ее в свой рацион. В 100 г порции квашеной капусты его концентрация достигает 600 мг. Таким образом, даже небольшое количество этого продукта может покрыть базовую суточную потребность в витамине С (50-100 мг). Шиповник, облепиха, черная смородина, сладкий перец, брокколи также содержат необходимый для здоровья витамин.

Для нормальной эластичности и блеска ногтевых пластин полезны жирные кислоты Омега 3-6-Включите в рацион жирную морскую рыбу, например, скумбрию, чтобы получить необходимую порцию полезных веществ, а также жирные сорта рыбы. Рыбная печень и икра содержат витамин Д.

Говяжья печень, дрожжи, яйца и томаты, батат, морковь, цветная капуста, лук — источники витамина В7. Обязательно ешьте эти продукты для профилактики ломкости ногтей.

Витамины для ногтейВитамины для ногтей
Витамины для ногтей. Фото: fbuz-74.ru

Рекомендации по приему витаминов

Рекомендуемые суточные дозы витаминов, указанные на сайте komplivit.ru.

Витамин С — взрослым: 50 –100 мг/сутки

Витамина D — для взрослых до 15-20 мкг

Витамина Е — для взрослых составляет 15 мг

Витамина В7 — для взрослых — 50 мкг

Как восстановить уровень витаминов

Самостоятельно определить каких именно витаминов или микроэлементов не хватает в организме невозможно.

Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина на сайте Роскачество не рекомендует самостоятельно назначать себе какие-либо витамины или БАДы:

— При выявленной нехватке витамина лечащий врач назначит препараты, содержащие тот или иной витамин, укажет форму приема (таблетки, порошки, ампулы, капсулы), а также его длительность. Если гиповитаминоз выраженный, пациенту может назначаться лечение инъекциями. Если дефицит небольшой, сделайте свой рацион более разнообразным и сбалансированным. Опасаться, что из обычной еды вы получите чересчур много витаминов, не стоит. Разумное употребление продуктов питания вряд ли приведет к гипервитаминозу. А вот покупать витамины, БАДы и поливитаминные добавки в аптеке без консультации врача, поставив себе диагноз «на глазок», и принимать их «на всякий случай» не стоит, там уже более солидные дозировки.

Советы по уходу за ногтями зимой

Рекомендациями по уходу за ногтями поделился эксперт, мастер ногтевого сервиса.

— Уход за ногтями начинается за уходом кожей рук. Зимой рекомендуется наносить питательные и увлажняющие крема. Из-за приборов отопления кожа сохнет. С утра лучше наносить легкий, быстро впитывающийся увлажняющий крем, а на ночь ежедневно наносить плотный питательный крем. Очень хорошо перед сном наносить на кожу рук специальное масло, надеть одноразовые перчатки и подержать 15-20 минут. Затем не смывать, а лишь удалить невпитавшиеся остатки. Не менее важен уход за кутикулой, обычные крема тут не подходят. Нужно специальное масло. Ежедневно делая массаж кутикулы с маслом у зоны роста ногтя, вы активируете его рост. Важна регулярность, уход за кожей рук и ногтей, — рассказала Сусана Погосян, Уфа, стаж работы мастером ногтевого сервиса 6 лет.
Витамины и продукты для улучшения состояния ногтей зимойВитамины и продукты для улучшения состояния ногтей зимой
Витамины и продукты для улучшения состояния ногтей зимой. Фото: 1MI

Основные правила от экспертов для того, чтобы руки и ногти выглядили здоровыми и ухоженными зимой:

Обязательно носить перчатки или варежки в холодное время года.

Нужно защищать руки во время использования бытовой химии.

Важно ежедневно ухаживать за кожей рук и кутикулой.

Косметические средства необходимо правильно подбирать под тип кожи.

Не стоит мыть руки под слишком горячей водой. Обязательно присутствие в рационе овощей, орехов, рыбы, яиц.

Поддержание уровня гидратации

Чтобы предотвратить обезвоживание организма, нужно пить воду и желательно использовать увлажнители воздуха на рабочем месте и дома.

Консультация со специалистом

Ломкость и отслаивание от ложа (мягкой ткани под ногтевой пластиной), деформация, изменение цвета ногтевой пластины без причины — это повод обратиться к врачу.

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#Светлана Мирсаева#Здоровье#Зима#Уход#Маникюр#Природная красота#Витамины
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