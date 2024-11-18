Как поддерживать здоровье ногтей зимой: витамины и советы

Причины с ломкостью, истончением или расслоением ногтей в зимний период могут быть разными. Резкое снижение температуры воздуха на улице вызывает стресс организма. Многие не носят перчатки, руки замерзают, кровообращение ухудшается. Теплый и сухой от отопительных приборов воздух в помещении сушит кожу. В холодное время года мы пьем меньше воды, а также чаще допускаем погрешности в питании. Меньше зелени, свежих овощей и фруктов, больше углеводов. Возникает дефицит витаминов.