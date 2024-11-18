Хабиров поручил ускорить подготовку к Новому году

Posted 18 ноября, 18:59
Published 18 ноября, 18:59
Modified 18 ноября, 19:48
Updated 18 ноября, 19:48
Одной из ключевых тем стало предложение и. о. министра спорта РБ Руслана Хабибова о включении ветеранов спецопераций, получивших инвалидность при выполнении боевых задач, в программу социального заказа на физкультурно-оздоровительные услуги с 2025 года.
Также, Глава Башкирии Радий Хабиров выразил недовольство по поводу задержек в строительстве дорог-подъездов к садовым товариществам. Несмотря на выделенные еще в августе 154 миллиона рублей, работы на начало ноября все еще не завершены.
— Мне что делать? Если так будете работать, я эти деньги сниму и направлю на другое место, — возмутился Радий Хабиров.
И.о. главы Минтранса региона Любовь Минакова заверила, что на восьми дорогах работы завершены, а в 20 — продолжаются. Однако одна дорога до сих пор остается не тронутой. Чиновница пообещала, что в 2025 году ситуация изменится, и такие задержки не повторятся.
Кроме того, на повестке дня стояла подготовка к новогодним праздникам. Радий Хабиров призвал мэра Уфы Ратмира Мавлиева активизировать работы по оформлению населенных пунктов к Новому году.
— Москва уже начала украшать свои улицы, нам тоже нужно поспешить, — отметил Глава Республики.
Глава Башкирии Радий Хабиров выразил недовольство по поводу задержек в ремонте медицинских учреждений в рамках региональной программы модернизации поликлиник Уфы и предупредил о возможных последствиях.
— Контрольное управление предоставило мне отчет о ходе выполнения программы модернизации медучреждений в Уфе, и там возникли некоторые вопросы. Мы нашли средства и своевременно провели все необходимые процедуры. Проектов много, и я вас настоятельно просил не затягивать сроки. Контрольное управление сигнализирует о проблемах, и я буду разбираться в ситуации, — заявил Хабиров, обращаясь к заместителю министра здравоохранения Республики Роберту Иштукову.
Президент России Владимир Путин поручил завершить разработку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения на 2025–2030 годы до 30 ноября. Этот перечень поручений был опубликован на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 16 октября 2024 года. В сообщении указано: «Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ необходимо завершить формирование региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения на 2025–2030 годы».
Также, Роберт Иштуков предоставил информацию о текущей ситуации с COVID-19 в регионе. По состоянию на понедельник, 18 ноября, на стационарном лечении находятся 70 пациентов, а еще 1037 человек получают амбулаторное лечение. С начала пандемии в 2020 году в республике зарегистрировано 424 622 случая заболевания коронавирусом, и 417 316 человек успешно выздоровели.