Хабиров поручил ускорить подготовку к Новому году

Также, Роберт Иштуков предоставил информацию о текущей ситуации с COVID-19 в регионе. По состоянию на понедельник, 18 ноября, на стационарном лечении находятся 70 пациентов, а еще 1037 человек получают амбулаторное лечение. С начала пандемии в 2020 году в республике зарегистрировано 424 622 случая заболевания коронавирусом, и 417 316 человек успешно выздоровели.