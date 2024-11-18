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Posted 18 ноября, 18:59

Published 18 ноября, 18:59

Modified 18 ноября, 19:48

Updated 18 ноября, 19:48

Хабиров поручил ускорить подготовку к Новому году

Хабиров поручил ускорить подготовку к Новому году

18 ноября 2024, 18:59
Фото: 1MI.
На оперативном совещании правительства в понедельник, 18 ноября говорили про дороги, ветеранов и праздничное оформление — Mkset озвучивает главные темы обсуждения.

Одной из ключевых тем стало предложение и. о. министра спорта РБ Руслана Хабибова о включении ветеранов спецопераций, получивших инвалидность при выполнении боевых задач, в программу социального заказа на физкультурно-оздоровительные услуги с 2025 года.

Также, Глава Башкирии Радий Хабиров выразил недовольство по поводу задержек в строительстве дорог-подъездов к садовым товариществам. Несмотря на выделенные еще в августе 154 миллиона рублей, работы на начало ноября все еще не завершены.

— Мне что делать? Если так будете работать, я эти деньги сниму и направлю на другое место, — возмутился Радий Хабиров.
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И.о. главы Минтранса региона Любовь Минакова заверила, что на восьми дорогах работы завершены, а в 20 — продолжаются. Однако одна дорога до сих пор остается не тронутой. Чиновница пообещала, что в 2025 году ситуация изменится, и такие задержки не повторятся.

Кроме того, на повестке дня стояла подготовка к новогодним праздникам. Радий Хабиров призвал мэра Уфы Ратмира Мавлиева активизировать работы по оформлению населенных пунктов к Новому году.

— Москва уже начала украшать свои улицы, нам тоже нужно поспешить, — отметил Глава Республики.
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Глава Башкирии Радий Хабиров выразил недовольство по поводу задержек в ремонте медицинских учреждений в рамках региональной программы модернизации поликлиник Уфы и предупредил о возможных последствиях.

— Контрольное управление предоставило мне отчет о ходе выполнения программы модернизации медучреждений в Уфе, и там возникли некоторые вопросы. Мы нашли средства и своевременно провели все необходимые процедуры. Проектов много, и я вас настоятельно просил не затягивать сроки. Контрольное управление сигнализирует о проблемах, и я буду разбираться в ситуации, — заявил Хабиров, обращаясь к заместителю министра здравоохранения Республики Роберту Иштукову.
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Президент России Владимир Путин поручил завершить разработку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения на 2025–2030 годы до 30 ноября. Этот перечень поручений был опубликован на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 16 октября 2024 года. В сообщении указано: «Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ необходимо завершить формирование региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения на 2025–2030 годы».

Также, Роберт Иштуков предоставил информацию о текущей ситуации с COVID-19 в регионе. По состоянию на понедельник, 18 ноября, на стационарном лечении находятся 70 пациентов, а еще 1037 человек получают амбулаторное лечение. С начала пандемии в 2020 году в республике зарегистрировано 424 622 случая заболевания коронавирусом, и 417 316 человек успешно выздоровели.

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