Хабиров дал землю под инвестиции в ₽1,5 млрд

Posted 18 ноября, 17:14
Published 18 ноября, 17:14
Modified 18 ноября, 18:51
Updated 18 ноября, 18:51
Землю организация — а именно, «Дорожное эксплуатационное предприятие №103» (ДЭП №103) — получит на территории Иглинского района Башкортостана. Как обсудило руководство компании с властями региона в ходе «Инвестчаса», в запланированный объект необходимо будет проинвестировать ₽1,5 млрд.
Предприятие планирует начать на полученных землях производство материалов, используемых в дорожной отрасли.
По данным Rusprofile, ДЭП №103 обладает уставным капиталом в ₽10,3 млн. Выручка компании за 2023 год составила ₽2,9 млрд, что меньше прошлых показателей на 6%. Гендиректором фирмы является Павел Баженов. За компанией числятся 212 арбитражных дел на ₽445 млн.