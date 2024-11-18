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Posted 18 ноября, 17:14

Published 18 ноября, 17:14

Modified 18 ноября, 18:51

Updated 18 ноября, 18:51

В Башкирии построят дорожный завод

Хабиров дал землю под инвестиции в ₽1,5 млрд

18 ноября 2024, 17:14
Фото: mkset.ru.

В Башкирии построят дорожный завод

Власти Башкирии без проведения торгов передали участок частной компании под строительство производственной площадки — гласит документ за подписью главы региона Радия Хабирова в понедельник, 18 ноября.

Землю организация — а именно, «Дорожное эксплуатационное предприятие №103» (ДЭП №103) — получит на территории Иглинского района Башкортостана. Как обсудило руководство компании с властями региона в ходе «Инвестчаса», в запланированный объект необходимо будет проинвестировать ₽1,5 млрд.

Предприятие планирует начать на полученных землях производство материалов, используемых в дорожной отрасли.

По данным Rusprofile, ДЭП №103 обладает уставным капиталом в ₽10,3 млн. Выручка компании за 2023 год составила ₽2,9 млрд, что меньше прошлых показателей на 6%. Гендиректором фирмы является Павел Баженов. За компанией числятся 212 арбитражных дел на ₽445 млн.

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