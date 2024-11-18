Хабиров дал землю под инвестиции в ₽1,5 млрд

По данным Rusprofile, ДЭП №103 обладает уставным капиталом в ₽10,3 млн. Выручка компании за 2023 год составила ₽2,9 млрд, что меньше прошлых показателей на 6%. Гендиректором фирмы является Павел Баженов. За компанией числятся 212 арбитражных дел на ₽445 млн.