ГАИ обеспокоилось смертельной традицией в Башкирии

Posted 18 ноября, 06:23
Published 18 ноября, 06:23
Modified 18 ноября, 09:23
Updated 18 ноября, 09:23
В субботу, 16 ноября, в 4 часа утра 28-летний водитель, управляя автомобилем Лада Калина, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, затем врезался в электроопору и бетонное ограждение. Не самый удачный способ провести утро. В результате 24-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.
На следующий день, 17 ноября, в 4 часа утра произошло еще одно ДТП. Там 38-летний водитель ВАЗ-2113, следуя по улице Степана Злобина, наехал на припаркованную «ГАЗель». Пострадал 50-летний пассажир, который с травмами головы также был госпитализирован. При этом выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — в его выдыхаемом воздухе оказалось 1,107 мг/л паров этанола. На него составили протокол по статье о вождении в нетрезвом виде, начато административное расследование.
— Мы напоминаем, что ночью водителям стоит быт особенно внимательными и не садиться за руль уставшими и сонными. А лучший способ избежать проблем и последствий пьяной езды — поехать на такси, — отмечают в ГАИ Уфы.