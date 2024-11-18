ГАИ обеспокоилось смертельной традицией в Башкирии

На следующий день, 17 ноября, в 4 часа утра произошло еще одно ДТП. Там 38-летний водитель ВАЗ-2113, следуя по улице Степана Злобина, наехал на припаркованную «ГАЗель». Пострадал 50-летний пассажир, который с травмами головы также был госпитализирован. При этом выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — в его выдыхаемом воздухе оказалось 1,107 мг/л паров этанола. На него составили протокол по статье о вождении в нетрезвом виде, начато административное расследование.