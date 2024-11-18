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Posted 18 ноября, 06:23

Published 18 ноября, 06:23

Modified 18 ноября, 09:23

Updated 18 ноября, 09:23

Пьяный водитель покалечил пассажира в Уфе

ГАИ обеспокоилось смертельной традицией в Башкирии

18 ноября 2024, 06:23
Фото: 1MI.

Пьяный водитель покалечил пассажира в Уфе

Выходные в Уфе были не совсем спокойными — произошло сразу два похожих друг на друга дорожно-транспортных происшествия, и оба с пострадавшими. Сотрудники ГАИ уже начали административное расследование, сообщает ведомство в понедельник, 18 ноября.

В субботу, 16 ноября, в 4 часа утра 28-летний водитель, управляя автомобилем Лада Калина, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, затем врезался в электроопору и бетонное ограждение. Не самый удачный способ провести утро. В результате 24-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

Фото: Госавтоинспекция Уфы
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На следующий день, 17 ноября, в 4 часа утра произошло еще одно ДТП. Там 38-летний водитель ВАЗ-2113, следуя по улице Степана Злобина, наехал на припаркованную «ГАЗель». Пострадал 50-летний пассажир, который с травмами головы также был госпитализирован. При этом выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — в его выдыхаемом воздухе оказалось 1,107 мг/л паров этанола. На него составили протокол по статье о вождении в нетрезвом виде, начато административное расследование.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

— Мы напоминаем, что ночью водителям стоит быт особенно внимательными и не садиться за руль уставшими и сонными. А лучший способ избежать проблем и последствий пьяной езды — поехать на такси, — отмечают в ГАИ Уфы.

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