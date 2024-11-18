Чёрные смесители — стиль или катастрофа? Почему они разрушают мечты о красивой ванной

Чёрные смесители покорили мир дизайна своей элегантностью и способностью стать выразительным акцентом в интерьере. Но за их роскошным внешним видом скрывается один нюанс: уход за ними требует времени и правильного подхода. Как сохранить идеальный вид этой капризной сантехники и не разочароваться?