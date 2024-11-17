mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 18:13

Published 17 ноября, 18:13

Modified 18 ноября, 09:56

Updated 18 ноября, 09:56

Жителей Стерлитамака напугал серьёзный пожар

Жителей Стерлитамака напугал серьёзный пожар

17 ноября 2024, 18:13
Фото: Telegram / Mash Batash.
Целую улицу заволокло дымом во втором по населённости городе Башкирии из-за вспыхнувшего дома — сообщили очевидцы днём воскресенья, 17 ноября.

Инцидент случился на улице Карла Маркса — по данным МЧС, пламя охватило одноэтажный дом с тремя квартирами в исторической застройке Стерлитамака. В соцсетях появились кадры сильного задымления вокруг загоревшегося жилища.

Между тем спасатели сообщили, что в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Само горение удалось оперативно ликвидировать. Что именно вызвало пожар — пытаются выяснить.

Видео: Telegram / Mash Batash.
Долгожительница заживо сгорела в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее, как сообщал Mkset, в городе Мелеуз жертвой пожара с трагическим исходом стала 93-летняя пенсионерка.

Читайте также:
Башкирия потеряла рекордные запасы сенаПожар превратил башкортостанца в угольКолледж эвакуировали из-за беспилотника в Башкирии
#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Башкортостан#Соцсети#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#ЧП#Спасатели#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#112#Белебей#Инцидент#Мелеуз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика