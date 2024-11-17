Жителей Стерлитамака напугал серьёзный пожар

Posted 17 ноября, 18:13
Published 17 ноября, 18:13
Modified 18 ноября, 09:56
Updated 18 ноября, 09:56
Инцидент случился на улице Карла Маркса — по данным МЧС, пламя охватило одноэтажный дом с тремя квартирами в исторической застройке Стерлитамака. В соцсетях появились кадры сильного задымления вокруг загоревшегося жилища.
Между тем спасатели сообщили, что в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Само горение удалось оперативно ликвидировать. Что именно вызвало пожар — пытаются выяснить.
Ранее, как сообщал Mkset, в городе Мелеуз жертвой пожара с трагическим исходом стала 93-летняя пенсионерка.