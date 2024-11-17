Чишминский лихач извинился за покатушки с зацепом

Posted 17 ноября, 04:08
Published 17 ноября, 04:08
Modified 17 ноября, 13:52
Updated 17 ноября, 13:52
Ранее местный Telegram-канал опубликовал кадры, на которых трое парней, крепко схватившись за двери отечественного авто «четырнадцатой модели», скользят по проезжей части. Опасные покатушки снял житель многоэтажки, под окнами которой происходило нарушение ПДД.
Сотрудники правоохранительных органов вскоре после публикации установили автомобиль и личность водителя. Нарушителем оказался 19-летний автолюбитель. На него составили административный протокол. Молодой водитель покаялся за опасную езду на видеокамеру.