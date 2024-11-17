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Posted 17 ноября, 04:08

Published 17 ноября, 04:08

Modified 17 ноября, 13:52

Updated 17 ноября, 13:52

В Башкирии «ВАЗ» катал людей на дверях

Чишминский лихач извинился за покатушки с зацепом

17 ноября 2024, 04:08
Фото: ГАИ РБ, Telegram/Ufa_rb.

В Башкирии «ВАЗ» катал людей на дверях

Шалость на дорогах обернулась для компании молодых людей из Чишмов вызовом в полицию — отчитались в региональной ГАИ в воскресенье, 17 ноября.

Ранее местный Telegram-канал опубликовал кадры, на которых трое парней, крепко схватившись за двери отечественного авто «четырнадцатой модели», скользят по проезжей части. Опасные покатушки снял житель многоэтажки, под окнами которой происходило нарушение ПДД.

Сотрудники правоохранительных органов вскоре после публикации установили автомобиль и личность водителя. Нарушителем оказался 19-летний автолюбитель. На него составили административный протокол. Молодой водитель покаялся за опасную езду на видеокамеру.

Видео: ГАИ РБ, Telegram/Ufa_rb.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе тонированные иномарки дрифтили по самому центру города.

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