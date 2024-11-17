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Posted 17 ноября, 14:43

Published 17 ноября, 14:43

Modified 17 ноября, 14:44

Updated 17 ноября, 14:44

Владимир Ефимов: В ЮЗАО Москвы по программе реновации расселили 90 домов

Владимир Ефимов: В ЮЗАО Москвы по программе реновации расселили 90 домов

17 ноября 2024, 14:43
В Юго-Западном административном округе российской столицы в рамках программы реновации в новостройки переехали жильцы 90 старых домов.

Об этом рассказал заместитель столичного градоначальника по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, сообщает mos.ru.

Как рассказал Ефимов, по программе реновации переселение москвичей в новые дома в ЮЗАО стартовало в 2018 году. В программу включили 512 домов на территории округа. К настоящему моменту участие в программе приняли жильцы 96 старых домов, из них полностью расселены уже 90. Более 16 тысяч жителей столицы перебрались в новое жилье по стандартам реновации, под заселение им было передано 39 домов.

В общей сложности по программе реновации в ЮЗАО в новые квартиры смогут переехать более 116 тысяч москвичей.

«Больше всего домов в Юго-Западном административном округе расселили в районе Зюзино. Там в новые квартиры переехали жители 17 домов, в Конькове — 16, в Академическом районе — 13. После расселения старые дома демонтируют. На их месте возводят новостройки с сопутствующей инфраструктурой по программе реновации», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Москвичи из 90 полностью расселенных домов получили квартиры в новостройках в девяти районах ЮЗАО.

«Больше всего жителей из освободившихся домов старого фонда заключили договоры на новые квартиры в районе Коньково — более 3,4 тысячи человек. В Зюзине правообладателями комфортного жилья стали более 3,3 тысячи горожан из 17 полностью расселенных домов, в Академическом районе — почти 2,8 тысячи москвичей из 13 старых зданий», — подчеркнул министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Напомним, что ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что с целью реализации программы реновации в проекте бюджета заложили 1,2 трлн рублей на три года.

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