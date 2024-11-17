Владимир Ефимов: В ЮЗАО Москвы по программе реновации расселили 90 домов

Как рассказал Ефимов, по программе реновации переселение москвичей в новые дома в ЮЗАО стартовало в 2018 году. В программу включили 512 домов на территории округа. К настоящему моменту участие в программе приняли жильцы 96 старых домов, из них полностью расселены уже 90. Более 16 тысяч жителей столицы перебрались в новое жилье по стандартам реновации, под заселение им было передано 39 домов.