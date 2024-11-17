Владимир Ефимов: В ЮЗАО Москвы по программе реновации расселили 90 домов

Posted 17 ноября, 14:43
Published 17 ноября, 14:43
Modified 17 ноября, 14:44
Updated 17 ноября, 14:44
Об этом рассказал заместитель столичного градоначальника по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, сообщает mos.ru.
Как рассказал Ефимов, по программе реновации переселение москвичей в новые дома в ЮЗАО стартовало в 2018 году. В программу включили 512 домов на территории округа. К настоящему моменту участие в программе приняли жильцы 96 старых домов, из них полностью расселены уже 90. Более 16 тысяч жителей столицы перебрались в новое жилье по стандартам реновации, под заселение им было передано 39 домов.
В общей сложности по программе реновации в ЮЗАО в новые квартиры смогут переехать более 116 тысяч москвичей.
«Больше всего домов в Юго-Западном административном округе расселили в районе Зюзино. Там в новые квартиры переехали жители 17 домов, в Конькове — 16, в Академическом районе — 13. После расселения старые дома демонтируют. На их месте возводят новостройки с сопутствующей инфраструктурой по программе реновации», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Москвичи из 90 полностью расселенных домов получили квартиры в новостройках в девяти районах ЮЗАО.
«Больше всего жителей из освободившихся домов старого фонда заключили договоры на новые квартиры в районе Коньково — более 3,4 тысячи человек. В Зюзине правообладателями комфортного жилья стали более 3,3 тысячи горожан из 17 полностью расселенных домов, в Академическом районе — почти 2,8 тысячи москвичей из 13 старых зданий», — подчеркнул министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.
Напомним, что ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что с целью реализации программы реновации в проекте бюджета заложили 1,2 трлн рублей на три года.