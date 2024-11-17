Владимир Ефимов: Москва подписала 6 договоров о КРТ с правообладателями в 2024 году

Как рассказал Ефимов, на шести территориях, общая площадь которых составляет 69,3 гектара, правообладатели объектов и земельных участков будут создавать деловые, жилые кварталы. Запланировано строительство порядка 2,2 млн квадратных метров недвижимости. В числе площадок — территории бывших промышленных зон «Грайвороново», «Южный порт», «Магистральные улицы», неэффективно используемые земельные участки. В реализацию проектов планируется инвестировать 716 млрд рублей, бюджетный эффект в год составит 52 млрд рублей. После реорганизации участков будет создано более 24,8 тыс. новых рабочих мест.