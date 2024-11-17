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Posted 17 ноября, 16:32

Published 17 ноября, 16:32

Modified 17 ноября, 16:33

Updated 17 ноября, 16:33

Владимир Ефимов: Москва подписала 6 договоров о КРТ с правообладателями в 2024 году

Владимир Ефимов: Москва подписала 6 договоров о КРТ с правообладателями в 2024 году

17 ноября 2024, 16:32
С начала 2024 года Москва подписала 6 договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) с правообладателями недвижимости и земельных участков в границах проектов.

Такое сообщение сделал заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет сайт mos.ru.

Как рассказал Ефимов, на шести территориях, общая площадь которых составляет 69,3 гектара, правообладатели объектов и земельных участков будут создавать деловые, жилые кварталы. Запланировано строительство порядка 2,2 млн квадратных метров недвижимости. В числе площадок — территории бывших промышленных зон «Грайвороново», «Южный порт», «Магистральные улицы», неэффективно используемые земельные участки. В реализацию проектов планируется инвестировать 716 млрд рублей, бюджетный эффект в год составит 52 млрд рублей. После реорганизации участков будет создано более 24,8 тыс. новых рабочих мест.

Территории входят в состав Троицкого, Юго-Восточного, Северо-Западного, Северного и Южного административных округов Москвы. На реализацию проектов отводится срок от 4 до 17 лет.

«На участках запланировано строительство около 1,1 миллиона квадратных метров жилья и столько же промышленных, общественно-деловых и социальных объектов. Среди них — спорткомплекс, а также образовательный комплекс на 2,2 тысячи мест для учеников и воспитанников. Социальные объекты станут частью новых микрорайонов и будут построены вблизи жилых домов», — рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

В настоящее время правообладатели занимаются подготовкой проектов планировки территорий, где будут определены параметры новых объектов.

В рамках программы комплексного развития территорий в Москве появляются многофункциональные городские кварталы — в них на месте неэффективно используемых участков земли и бывших промышленных зон проектируются комфортное жилье, инфраструктура, дороги. В настоящее время в российской столице на разных этапах реализации и проработки находится 236 проектов КРТ, их общая площадь превышает 3,1 тыс. гектаров. Соответствующие работы проводятся согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

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