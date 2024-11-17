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Posted 17 ноября, 04:38

Published 17 ноября, 04:38

Modified 17 ноября, 13:49

Updated 17 ноября, 13:49

Уфу и Алтай свяжут авиасообщением

Уфу и Алтай свяжут авиасообщением

17 ноября 2024, 04:38
Фото: 1MI.
Из воздушной гавани башкирской столицы могут начать отправлять прямые рейсы в Горно-Алтайск — о таких планах сообщил в воскресенье, 17 ноября, глава Башкортостана Радий Хабиров.

Соответствующей договорённости с алтайским «губернатором» Андреем Турчаком руководитель Башкирии достиг на встрече с ним в Уфе. Напомним, делегация из южной Сибири совершила визит в Башкортостан в субботу, 16 ноября.

Хабиров заявил о «больших перспективах» в сотрудничестве двух республик. Так, Турчак обговорил с башкортостанским коллегой возможность налаживания прямого авиасообщения. Между тем Хабиров также назвал перспективными для сотрудничества сферы туризма, сельского хозяйства, промышленности, медицины, науки, а также исторических исследований.

Отдельно глава Башкирии похвастался и тем, что Уфа стала первым российским городом за пределами Алтая, куда Турчак прибыл в должности руководителя региона.

Самолет из Уфы сломался в небе над Египтом
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Ранее Mkset сообщал о том, что самолёт, выполнявший рейс из Уфы, резко превысил скорость в небе над Африкой.

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