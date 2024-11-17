Уфу и Алтай свяжут авиасообщением

Хабиров заявил о «больших перспективах» в сотрудничестве двух республик. Так, Турчак обговорил с башкортостанским коллегой возможность налаживания прямого авиасообщения. Между тем Хабиров также назвал перспективными для сотрудничества сферы туризма, сельского хозяйства, промышленности, медицины, науки, а также исторических исследований.