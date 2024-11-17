Уфу и Алтай свяжут авиасообщением

Posted 17 ноября, 04:38
Published 17 ноября, 04:38
Modified 17 ноября, 13:49
Updated 17 ноября, 13:49
Соответствующей договорённости с алтайским «губернатором» Андреем Турчаком руководитель Башкирии достиг на встрече с ним в Уфе. Напомним, делегация из южной Сибири совершила визит в Башкортостан в субботу, 16 ноября.
Хабиров заявил о «больших перспективах» в сотрудничестве двух республик. Так, Турчак обговорил с башкортостанским коллегой возможность налаживания прямого авиасообщения. Между тем Хабиров также назвал перспективными для сотрудничества сферы туризма, сельского хозяйства, промышленности, медицины, науки, а также исторических исследований.
Отдельно глава Башкирии похвастался и тем, что Уфа стала первым российским городом за пределами Алтая, куда Турчак прибыл в должности руководителя региона.
Ранее Mkset сообщал о том, что самолёт, выполнявший рейс из Уфы, резко превысил скорость в небе над Африкой.