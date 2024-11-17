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Posted 17 ноября, 05:39

Published 17 ноября, 05:39

Modified 17 ноября, 13:48

Updated 17 ноября, 13:48

Уфимский самолёт сломался перед взлётом

Уфимский самолёт сломался перед взлётом

17 ноября 2024, 05:39
Фото: 1MI.
Авиарейс в башкирскую столицу сорвался из-за неисправности на борту — информирует в воскресенье, 17 ноября, Telegram-канал Aviaincident.

Проблемы со взлётом произошли у воздушного судна в аэропорту города Минеральные Воды Ставропольского края. Лайнер в пятницу, 15 ноября, должен был вылететь по маршруту из гавани в Астрахань, а оттуда — в Уфу, однако самолёт внезапно вернули с места взлёта на стоянку.

Как пишут инсайдеры, такие меры были приняты из-за технической неисправности — о её характере в Telegram-канале не уточняют. Известно, что речь идёт о самолёте модели «Сухой Суперджет 100». Эксплуатировалось воздушное судно компанией «Азимут».

Уфу и Алтай свяжут авиасообщением
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Ранее Mkset информировал о том, что прямое авиасообщение могут запустить между Уфой и Алтаем.

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