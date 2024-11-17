Уфимский самолёт сломался перед взлётом

Проблемы со взлётом произошли у воздушного судна в аэропорту города Минеральные Воды Ставропольского края. Лайнер в пятницу, 15 ноября, должен был вылететь по маршруту из гавани в Астрахань, а оттуда — в Уфу, однако самолёт внезапно вернули с места взлёта на стоянку.