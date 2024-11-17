Уфимский самолёт сломался перед взлётом

Posted 17 ноября, 05:39
Published 17 ноября, 05:39
Modified 17 ноября, 13:48
Updated 17 ноября, 13:48
Проблемы со взлётом произошли у воздушного судна в аэропорту города Минеральные Воды Ставропольского края. Лайнер в пятницу, 15 ноября, должен был вылететь по маршруту из гавани в Астрахань, а оттуда — в Уфу, однако самолёт внезапно вернули с места взлёта на стоянку.
Как пишут инсайдеры, такие меры были приняты из-за технической неисправности — о её характере в Telegram-канале не уточняют. Известно, что речь идёт о самолёте модели «Сухой Суперджет 100». Эксплуатировалось воздушное судно компанией «Азимут».