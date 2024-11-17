Страшное ДТП оставило ребёнка без отца в Башкирии

В «Тойоте» в момент аварии ехали супружеская пара и трое детей: девочка, которой не исполнилось и года, а также двое мальчиков — семи и девяти лет. Несовершеннолетних пассажиров осмотрели врачи. Родителям также понадобилась помощь медиков, однако обошлось без серьёзных травм.