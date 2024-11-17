Страшное ДТП оставило ребёнка без отца в Башкирии

Posted 17 ноября, 13:44
Published 17 ноября, 13:44
Modified 17 ноября, 16:24
Updated 17 ноября, 16:24
ЧП случилось вблизи села Серменево во второй половине дня. На автодороге столкнулись лоб в лоб иномарки Toyota RAV4 и «Хёндай Элантра». Удар оказался настолько сильным, что внедорожник перевернулся и лёг на бок, вторая легковушка съехала в кювет со смятой передней частью.
Очевидцы вызвали на место «службу 112». Прибывшие на место медики обнаружили с тяжёлыми травмами 13-летнего пассажира Hyundai, школьника с сиреной увезли в ближайшую больницу на карете скорой. Отца подростка — 40-летнего водителя легковушки — несмотря на усилия врачей, спасти не удалось. Смерть мужчины наступила ещё до приезда врачей.
В «Тойоте» в момент аварии ехали супружеская пара и трое детей: девочка, которой не исполнилось и года, а также двое мальчиков — семи и девяти лет. Несовершеннолетних пассажиров осмотрели врачи. Родителям также понадобилась помощь медиков, однако обошлось без серьёзных травм.
Обновление: МЧС, 20:00 — двоих пострадавших мальчиков — пассажира «Тойоты» и пассажира «Хёндай» — отпустили на амбулаторное лечение. Полугодовалая девочка не пострадала. В больнице остаются пребывать 29-летняя девушка и семилетний мальчик.
Как сообщили в Госкомитете Республики Башкортостан по ЧС, деблокировать тело погибшего мужчины пришлось с помощью специального оборудования — водитель оказался зажат смятым кузовом авто. Спасатели по прибытии также срочно отключили аккумулятор легковушки, дабы не произошло возгорание.
Прокуратура Башкирии отчиталась о том, что надзорное ведомство поставило расследование ДТП на свой контроль.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе в минувшую пятницу, 15 ноября, произошло сразу 36 аварий. Сотрудники ДПС также задержали 12 лихачей, севших за руль пьяными или не имея водительских прав.