Школы закрыли на карантин в Башкирии

По данным ведомства, только в Башкирии каждую неделю регистрируют около 20 тысяч заразившихся. Надзорный орган отчитался, что Управление контролирует ситуацию с заболеваемостью в детсадах, школах, ссузах и вузах, а также оперативно принимает решения о переводе обучающихся на дистанционный формат. В некоторых случаях ведомство допускает и полное временное закрытие образовательного учреждения.