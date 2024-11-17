Школы закрыли на карантин в Башкирии

Posted 17 ноября, 03:58
Published 17 ноября, 03:58
Modified 17 ноября, 13:53
Updated 17 ноября, 13:53
По данным ведомства, только в Башкирии каждую неделю регистрируют около 20 тысяч заразившихся. Надзорный орган отчитался, что Управление контролирует ситуацию с заболеваемостью в детсадах, школах, ссузах и вузах, а также оперативно принимает решения о переводе обучающихся на дистанционный формат. В некоторых случаях ведомство допускает и полное временное закрытие образовательного учреждения.
Как сообщал ранее Mkset, из-за роста заболеваемости внебольничной пневмонии в Ишимбае отправили на карантин местный нефтяной колледж.