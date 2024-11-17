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Posted 17 ноября, 03:58

Published 17 ноября, 03:58

Modified 17 ноября, 13:53

Updated 17 ноября, 13:53

Школы закрыли на карантин в Башкирии

Школы закрыли на карантин в Башкирии

17 ноября 2024, 03:58
Фото: 1MI.
Вспышка внебольничной пневмонии и других инфекционных заболеваний внесла свои коррективы в учебный процесс на территории Башкортостана — тревожные вести сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, только в Башкирии каждую неделю регистрируют около 20 тысяч заразившихся. Надзорный орган отчитался, что Управление контролирует ситуацию с заболеваемостью в детсадах, школах, ссузах и вузах, а также оперативно принимает решения о переводе обучающихся на дистанционный формат. В некоторых случаях ведомство допускает и полное временное закрытие образовательного учреждения.

В Башкирию пришла вспышка пневмонии
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Как сообщал ранее Mkset, из-за роста заболеваемости внебольничной пневмонии в Ишимбае отправили на карантин местный нефтяной колледж.

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