Мужчину из Башкирии убили в очереди за продуктами

Как пишет ведомство, трагедия случилась вечером пятницы, 15 ноября. Две компании мужчин стояли в очереди, в какой-то момент между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой двое оппонентов — 32-летний белоречанин и 23-летний молодой человек с другой стороны — решили «отойти» один на один. В ходе драки первый мужчина скончался.