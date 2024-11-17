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Posted 17 ноября, 06:20

Published 17 ноября, 06:20

Modified 17 ноября, 13:50

Updated 17 ноября, 13:50

Мужчину из Башкирии убили в очереди за продуктами

Мужчину из Башкирии убили в очереди за продуктами

17 ноября 2024, 06:20
Фото: bdtprb/Telegram, СУ СК по РБ.
Потасовка в Белорецке закончилась гибелью 32-летнего горожанина — сообщили в башкортостанском управлении Следкома Башкирии

Как пишет ведомство, трагедия случилась вечером пятницы, 15 ноября. Две компании мужчин стояли в очереди, в какой-то момент между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой двое оппонентов — 32-летний белоречанин и 23-летний молодой человек с другой стороны — решили «отойти» один на один. В ходе драки первый мужчина скончался.

Очевидцы позвонили в «службу 112» и сообщили обо всём произошедшем. Убийца тем временем решил скрыться, однако был задержан по пути в Магнитогорск. Сейчас с ним разбираются правоохранительные органы.

Доклад о ходе расследования уголовного дела о причинении смертельных травм затребовал глава СК Александр Бастрыкин.

В местных Telegram-каналах появилась короткая запись с места происшествия, на которых видно лежащего без сознания мужчину. Инсайдеры в соцсетях также пишут о том, якобы убийца — мигрант из ближнего зарубежья. Официально эту информацию пока не подтверждали.

Видео: bdtprb/Telegram.
Драку со снегоуборочной лопатой сняли в Башкирии
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Ранее в Башкирии на камеры видеонаблюдения, как сообщал Mkset, попала драка, в ходе которой женщина заступилась за своего спутника снегоуборочной лопатой.

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