Мужчину из Башкирии убили в очереди за продуктами

Posted 17 ноября, 06:20
Published 17 ноября, 06:20
Modified 17 ноября, 13:50
Updated 17 ноября, 13:50
Как пишет ведомство, трагедия случилась вечером пятницы, 15 ноября. Две компании мужчин стояли в очереди, в какой-то момент между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой двое оппонентов — 32-летний белоречанин и 23-летний молодой человек с другой стороны — решили «отойти» один на один. В ходе драки первый мужчина скончался.
Очевидцы позвонили в «службу 112» и сообщили обо всём произошедшем. Убийца тем временем решил скрыться, однако был задержан по пути в Магнитогорск. Сейчас с ним разбираются правоохранительные органы.
Доклад о ходе расследования уголовного дела о причинении смертельных травм затребовал глава СК Александр Бастрыкин.
В местных Telegram-каналах появилась короткая запись с места происшествия, на которых видно лежащего без сознания мужчину. Инсайдеры в соцсетях также пишут о том, якобы убийца — мигрант из ближнего зарубежья. Официально эту информацию пока не подтверждали.
Ранее в Башкирии на камеры видеонаблюдения, как сообщал Mkset, попала драка, в ходе которой женщина заступилась за своего спутника снегоуборочной лопатой.