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Posted 17 ноября, 19:15

Published 17 ноября, 19:15

Modified 18 ноября, 09:55

Updated 18 ноября, 09:55

Рейтинг вакансий создали в Уфе

Как получать ₽200`000 в Уфе

17 ноября 2024, 19:15
Фото: mkset.ru.

Рейтинг вакансий создали в Уфе

Мэрия столицы Башкирии в воскресенье, 17 ноября, поделилась еженедельным аналитическим срезом лучших вакансий от работодателей города.

Самым лучшим предложением на рынке труда власти Уфы признали место программиста с месячной зарплатой в ₽200 000. Соискателю предстоит работать в системе 1С.

От ₽120 000 можно получать на должности монтажника вентилируемого фасада. За ту же зарплату предлагают работать наладчиком станков и манипуляторов с программным обеспечением.

Работодатель обещает ₽109 000 оператору станков с программным управлением. Эта же вакансия присутствовала и в рейтинге за минувшую неделю. Заинтересованным следует поторопиться, пока место остаётся вакантным.

Зарплату от ₽100 000 предлагают менеджеру по закупкам и заведующему отделением больницы Дёмского района.

Контакты работодателей указаны по ссылке.

Уфимцы отказались от Нового года
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Ранее Mkset публиковал результаты опроса, согласно которому выяснилось, что больше половины уфимцев согласны работать на новогодних праздниках.

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