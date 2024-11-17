Как получать ₽200`000 в Уфе

Posted 17 ноября, 19:15
Published 17 ноября, 19:15
Modified 18 ноября, 09:55
Updated 18 ноября, 09:55
Самым лучшим предложением на рынке труда власти Уфы признали место программиста с месячной зарплатой в ₽200 000. Соискателю предстоит работать в системе 1С.
От ₽120 000 можно получать на должности монтажника вентилируемого фасада. За ту же зарплату предлагают работать наладчиком станков и манипуляторов с программным обеспечением.
Работодатель обещает ₽109 000 оператору станков с программным управлением. Эта же вакансия присутствовала и в рейтинге за минувшую неделю. Заинтересованным следует поторопиться, пока место остаётся вакантным.
Зарплату от ₽100 000 предлагают менеджеру по закупкам и заведующему отделением больницы Дёмского района.
Контакты работодателей указаны по ссылке.
Ранее Mkset публиковал результаты опроса, согласно которому выяснилось, что больше половины уфимцев согласны работать на новогодних праздниках.