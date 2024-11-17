Из-за находки в подвале эвакуировали школу в Уфе

Впрочем, по прибытии сотрудники оперативного ведомства никакого пожара не обнаружили — найти удалось лишь горстку углей перед входом в подвальное помещение со стороны улицы. Судя по всему, увидев дымок от «костра», свидетели «происшествия» решили, что он исходит через щели двери в подвал. Силам спасателей в итоге дали отбой.