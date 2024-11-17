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Posted 17 ноября, 18:22

Published 17 ноября, 18:22

Modified 18 ноября, 09:55

Updated 18 ноября, 09:55

В ведущий лицей Уфы вызвали пожарных

Из-за находки в подвале эвакуировали школу в Уфе

17 ноября 2024, 18:22
Фото: Яндекс Карты.

В ведущий лицей Уфы вызвали пожарных

ЧП произошло днём воскресенья, 17 ноября, в лицее №62 башкирской столицы — отчитались в МЧС по Республике.

Как пояснили спасатели, к учебному учреждению в выходной день приехала бригада огнеборцев — всё из-за сообщений о пожаре в школе. Очевидцы заявляли, что в здании полыхал подвал.

Впрочем, по прибытии сотрудники оперативного ведомства никакого пожара не обнаружили — найти удалось лишь горстку углей перед входом в подвальное помещение со стороны улицы. Судя по всему, увидев дымок от «костра», свидетели «происшествия» решили, что он исходит через щели двери в подвал. Силам спасателей в итоге дали отбой.

Отметим, лицей №62 занесён в Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России.

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Летом 2024 года, как сообщал Mkset, на территории лицея случился другой конфуз — вечером буднего дня из забора школы вытаскивали застрявшего пенсионера. Зачем пенсионер решил лезть меж прутьев ограды, он объяснить не смог.

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