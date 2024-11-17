Из-за находки в подвале эвакуировали школу в Уфе

Posted 17 ноября, 18:22
Published 17 ноября, 18:22
Modified 18 ноября, 09:55
Updated 18 ноября, 09:55
Как пояснили спасатели, к учебному учреждению в выходной день приехала бригада огнеборцев — всё из-за сообщений о пожаре в школе. Очевидцы заявляли, что в здании полыхал подвал.
Впрочем, по прибытии сотрудники оперативного ведомства никакого пожара не обнаружили — найти удалось лишь горстку углей перед входом в подвальное помещение со стороны улицы. Судя по всему, увидев дымок от «костра», свидетели «происшествия» решили, что он исходит через щели двери в подвал. Силам спасателей в итоге дали отбой.
Отметим, лицей №62 занесён в Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России.
Летом 2024 года, как сообщал Mkset, на территории лицея случился другой конфуз — вечером буднего дня из забора школы вытаскивали застрявшего пенсионера. Зачем пенсионер решил лезть меж прутьев ограды, он объяснить не смог.