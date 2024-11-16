Здание МВД Башкирии получило особый статус

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Posted 16 ноября, 07:50

Published 16 ноября, 07:50

Modified 16 ноября, 10:35

Updated 16 ноября, 10:35

В Башкирии утвердили границы памятников

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16 ноября 2024, 07:50
Фото: 1MI.

В Башкирии утвердили границы памятников

Четыре объекта культурного наследия получили утверждённые границы и режимы использования — следует из документов Башкультнаследия за 15 ноября.

В приказах упомянуты:

  • памятник Мажиту Гафури в селе Зилим-Караново Гафурийского района;

Объект был возведён в 1957 году. Охранная область вокруг него составляет 12 кв. м.

Фото: https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/222391-pamyatnik-mazhitu-gafuri
  • здание «Городской управы» в центре Уфы;

Объект расположен на перекрёстке улиц Ленина и Коммунистической. Является памятником архитектуры XIX века. В здании располагались городская управа и банк. В начале XX века там также находилось приходское училище. В настоящее время здание занято Министерством внутренних дел.

Фото: Башкультнаследие
  • корпус медеплавильного завода XIX века в Благовещенске;

Площадь охраняемой территории занимает более 17,3 тыс. «квадратов». Объект был основан в 1864 году.

Фото: Башкультнаследие
  • «Дом» 1918 года в Кушнаренково.

По данным из открытых источников, в постройке находился штаб партизанского отряда под командованием А. М. Чеверева. Расположен по адресу Красноармейская, 14. Площадь территории объекта — 430 «квадратов».

Фото: Башкультнаследие

В границах всех вышеперечисленных объектов в целях их сохранности запретили возводить объекты капитального строительства, а также проводить какие-либо работы, кроме тех, которые направлены на сохранение среды вокруг памятников.

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