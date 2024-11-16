Здание МВД Башкирии получило особый статус

Posted 16 ноября, 07:50
Published 16 ноября, 07:50
Modified 16 ноября, 10:35
Updated 16 ноября, 10:35
В приказах упомянуты:
Объект был возведён в 1957 году. Охранная область вокруг него составляет 12 кв. м.
Объект расположен на перекрёстке улиц Ленина и Коммунистической. Является памятником архитектуры XIX века. В здании располагались городская управа и банк. В начале XX века там также находилось приходское училище. В настоящее время здание занято Министерством внутренних дел.
Площадь охраняемой территории занимает более 17,3 тыс. «квадратов». Объект был основан в 1864 году.
По данным из открытых источников, в постройке находился штаб партизанского отряда под командованием А. М. Чеверева. Расположен по адресу Красноармейская, 14. Площадь территории объекта — 430 «квадратов».
В границах всех вышеперечисленных объектов в целях их сохранности запретили возводить объекты капитального строительства, а также проводить какие-либо работы, кроме тех, которые направлены на сохранение среды вокруг памятников.
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