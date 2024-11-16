В Уфе установят 150 елей

Posted 16 ноября, 05:09
Published 16 ноября, 05:09
Modified 16 ноября, 10:41
Updated 16 ноября, 10:41
К украшению улиц в Уфе решили приступить ещё до наступления календарной зимы. Так, в пятницу, 15 ноября, первую живую ель установили в Затоне — у входа в парк «Волна». Габариты дерева — 20 м в высоту и 0,4 м в диаметре.
Власти города также пообещали помимо живых елей установить два пиксельных дерева — перед Конгресс-холлом и на площади напротив Горсовета. Там же появятся ледовые городки, праздничная иллюминация, светодиодные фигуры и другие атрибуты праздника.
В администрации Уфы также заявили, что всего к празднику в столице Башкирии появятся 150 елей.
Ранее Mkset делился советами по подготовке праздничного стола к Новому году, а именно — одного из главных деликатесов торжества.