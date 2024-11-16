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Posted 16 ноября, 05:09

Published 16 ноября, 05:09

Modified 16 ноября, 10:41

Updated 16 ноября, 10:41

В Уфе установят 150 елей

В Уфе установят 150 елей

16 ноября 2024, 05:09
Фото: администрация Уфы.
Мэрия башкирской столицы отчиталась в субботу, 16 ноября, о ходе подготовки к новогодним мероприятиям.

К украшению улиц в Уфе решили приступить ещё до наступления календарной зимы. Так, в пятницу, 15 ноября, первую живую ель установили в Затоне — у входа в парк «Волна». Габариты дерева — 20 м в высоту и 0,4 м в диаметре.

Власти города также пообещали помимо живых елей установить два пиксельных дерева — перед Конгресс-холлом и на площади напротив Горсовета. Там же появятся ледовые городки, праздничная иллюминация, светодиодные фигуры и другие атрибуты праздника.

В администрации Уфы также заявили, что всего к празднику в столице Башкирии появятся 150 елей.

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Ранее Mkset делился советами по подготовке праздничного стола к Новому году, а именно — одного из главных деликатесов торжества.

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