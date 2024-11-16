В Уфе установят 150 елей

К украшению улиц в Уфе решили приступить ещё до наступления календарной зимы. Так, в пятницу, 15 ноября, первую живую ель установили в Затоне — у входа в парк «Волна». Габариты дерева — 20 м в высоту и 0,4 м в диаметре.