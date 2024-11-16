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Posted 16 ноября, 17:14

Published 16 ноября, 17:14

Modified 16 ноября, 17:35

Updated 16 ноября, 17:35

В Уфе ликвидируют коммунальную аварию

В Уфе ликвидируют коммунальную аварию

16 ноября 2024, 17:14
Фото: 1MI.
В столице Башкирии отключили горячую воду в более чем 70 домах — сообщили в субботу, 16 ноября, в МЧС Башкирии.

По данным спасателей, связаны проблемы в ЖКХ с коммунальной аварией — ржавчина повредила подающий трубопровод теплоносителя в Дёмском районе. ЧП затронуло почти сотню зданий в том же муниципалитете. Так, в 96 домах снизилась температура в батареях. Ещё в 73 многоэтажках было отключено горячее водоснабжение.

— Место повреждения обнаружено. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, — сообщили в МЧС.

Завершить ликвидацию последствий происшествия обещают ночью на воскресенье, 17 ноября.

В ЖКХ Башкирии нашли нарушения закона
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Ранее Mkset сообщал о том, что антимонопольная служба обнаружила нарушения в действиях Жилстройнадзора Башкирии.

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