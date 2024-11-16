В Уфе ликвидируют коммунальную аварию

Posted 16 ноября, 17:14
Published 16 ноября, 17:14
Modified 16 ноября, 17:35
Updated 16 ноября, 17:35
По данным спасателей, связаны проблемы в ЖКХ с коммунальной аварией — ржавчина повредила подающий трубопровод теплоносителя в Дёмском районе. ЧП затронуло почти сотню зданий в том же муниципалитете. Так, в 96 домах снизилась температура в батареях. Ещё в 73 многоэтажках было отключено горячее водоснабжение.
— Место повреждения обнаружено. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, — сообщили в МЧС.
Завершить ликвидацию последствий происшествия обещают ночью на воскресенье, 17 ноября.
Ранее Mkset сообщал о том, что антимонопольная служба обнаружила нарушения в действиях Жилстройнадзора Башкирии.