В Уфе ликвидируют коммунальную аварию

По данным спасателей, связаны проблемы в ЖКХ с коммунальной аварией — ржавчина повредила подающий трубопровод теплоносителя в Дёмском районе. ЧП затронуло почти сотню зданий в том же муниципалитете. Так, в 96 домах снизилась температура в батареях. Ещё в 73 многоэтажках было отключено горячее водоснабжение.