Уфимцев просят не летать в Абхазию

Posted 16 ноября, 05:37
Published 16 ноября, 05:37
Modified 16 ноября, 10:39
Updated 16 ноября, 10:39
Планы уфимцев, желающих провести зимний отдых в Абхазии, находятся под угрозой срыва. Напомним, с 11 ноября в частично признанном государстве вспыхнули протесты — массовые беспорядки спровоцировало задержание нескольких оппозиционных политиков. Протестующие требуют отставки президента страны Аслана Бжании. Кроме того, недовольство у оппозиции вызвала ратификация соглашения, согласно которому российские предприятия могут вести инвестиционную деятельность в Абхазии.
Минэкономразвития и МИД призвали россиян отказаться от турпоездок в охваченную протестами страну, а тем, кто уже в ней находится — проявлять особую осторожность, не приближаясь к местам беспорядков, либо же по возможности как можно скорее покинуть границы государства.
С рекомендациями российские власти обратились и к туроператорам — компании призвали временно прекратить продажи путёвок в Абхазию и не применять санкции к клиентам за резкую отмену их поездок.
Как сообщал Mkset, Бжания посещал Уфу осенью 2024 года — глава частично признанного государства присутствовал на открытии колоннады на Набережной реки Белой. Объект повторяет аналогичную достопримечательность, установленную в Сухуме. По задумке, он символизирует дружбу между Башкирией и Абхазией.
Ранее в Башкирии у семьи сорвалась поездка в Абхазию из-за неудачного выбора туроператора — совместный отдых обернулся для башкортостанцев судебные тяжбами и скандалами.