Уфимцев просят не летать в Абхазию

Минэкономразвития и МИД призвали россиян отказаться от турпоездок в охваченную протестами страну, а тем, кто уже в ней находится — проявлять особую осторожность, не приближаясь к местам беспорядков, либо же по возможности как можно скорее покинуть границы государства.