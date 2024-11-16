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Posted 16 ноября, 05:37

Published 16 ноября, 05:37

Modified 16 ноября, 10:39

Updated 16 ноября, 10:39

Уфимцев просят не летать в Абхазию

Уфимцев просят не летать в Абхазию

16 ноября 2024, 05:37
Фото: Томас Тхайцук. 1MI.
Федеральное Минэкономразвития обратилось к россиянам с предупреждением из-за событий в Абхазии — рекомендации ведомство разместило на своём Telegram-канале в субботу, 16 ноября.

Планы уфимцев, желающих провести зимний отдых в Абхазии, находятся под угрозой срыва. Напомним, с 11 ноября в частично признанном государстве вспыхнули протесты — массовые беспорядки спровоцировало задержание нескольких оппозиционных политиков. Протестующие требуют отставки президента страны Аслана Бжании. Кроме того, недовольство у оппозиции вызвала ратификация соглашения, согласно которому российские предприятия могут вести инвестиционную деятельность в Абхазии.

Минэкономразвития и МИД призвали россиян отказаться от турпоездок в охваченную протестами страну, а тем, кто уже в ней находится — проявлять особую осторожность, не приближаясь к местам беспорядков, либо же по возможности как можно скорее покинуть границы государства.

С рекомендациями российские власти обратились и к туроператорам — компании призвали временно прекратить продажи путёвок в Абхазию и не применять санкции к клиентам за резкую отмену их поездок.

«Лишние деньги появились?» Уфимцы оценили новую колоннаду
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Как сообщал Mkset, Бжания посещал Уфу осенью 2024 года — глава частично признанного государства присутствовал на открытии колоннады на Набережной реки Белой. Объект повторяет аналогичную достопримечательность, установленную в Сухуме. По задумке, он символизирует дружбу между Башкирией и Абхазией.

Отдых в Абхазии обернулся мучениями для семьи из Башкирии
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Ранее в Башкирии у семьи сорвалась поездка в Абхазию из-за неудачного выбора туроператора — совместный отдых обернулся для башкортостанцев судебные тяжбами и скандалами.

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