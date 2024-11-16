Травмоопасную погоду ждут в Башкирии

Posted 16 ноября, 16:08
Published 16 ноября, 16:08
Modified 16 ноября, 16:10
Updated 16 ноября, 16:10
Если верить специалистам государственного центра по гидрометеорологии, жителям Башкирии следует ждать снегопады, переходящие в дожди в диапазоне от «умеренных» до «небольших». Местами образуется гололёд, кроме того, синоптики предупредили о не менее опасном явлении — снег может отложиться на ветках деревьев и проводах линий электропередач.
Ветер — юго-западного направления, от 7 до 12 м/с. Местами возможны порывы до 18 м/с. Столбики термометров ночью и утром будут на отметках 0°C… -5°C. Днём стоит ждать -3°C… +2°C.
На некоторых дорогах образуется туман, из-за которого видимость может серьёзно снизиться.
Синоптики также публикуют отдельный прогноз погоды для Уфы. В целом, ожидания синоптиков аналогичны за исключением температурных показателей: Гидрометцентр ждёт 0°C… -2°C ночью и 0°C… +2°C в светлое время суток.
Ранее Mkset сообщал о том, что окраины башкирской столицы уже начали готовить к предстоящему Новому году.