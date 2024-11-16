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Posted 16 ноября, 16:08

Published 16 ноября, 16:08

Modified 16 ноября, 16:10

Updated 16 ноября, 16:10

В Башкирии прогнозируют снегопад и гололёд

Травмоопасную погоду ждут в Башкирии

16 ноября 2024, 16:08
Фото: 1MI.

В Башкирии прогнозируют снегопад и гололёд

Синоптики башкортостанского отделения Росгидрометцентра поделились данными о погоде в воскресенье, 17 ноября.

Если верить специалистам государственного центра по гидрометеорологии, жителям Башкирии следует ждать снегопады, переходящие в дожди в диапазоне от «умеренных» до «небольших». Местами образуется гололёд, кроме того, синоптики предупредили о не менее опасном явлении — снег может отложиться на ветках деревьев и проводах линий электропередач.

Ветер — юго-западного направления, от 7 до 12 м/с. Местами возможны порывы до 18 м/с. Столбики термометров ночью и утром будут на отметках 0°C… -5°C. Днём стоит ждать -3°C… +2°C.

На некоторых дорогах образуется туман, из-за которого видимость может серьёзно снизиться.

Синоптики также публикуют отдельный прогноз погоды для Уфы. В целом, ожидания синоптиков аналогичны за исключением температурных показателей: Гидрометцентр ждёт 0°C… -2°C ночью и 0°C… +2°C в светлое время суток.

Уфа праздничная — но не вся
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Ранее Mkset сообщал о том, что окраины башкирской столицы уже начали готовить к предстоящему Новому году.

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