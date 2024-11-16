Травмоопасную погоду ждут в Башкирии

Если верить специалистам государственного центра по гидрометеорологии, жителям Башкирии следует ждать снегопады, переходящие в дожди в диапазоне от «умеренных» до «небольших». Местами образуется гололёд, кроме того, синоптики предупредили о не менее опасном явлении — снег может отложиться на ветках деревьев и проводах линий электропередач.