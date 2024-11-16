Спецсвязи 85 лет: какие задачи решает служба сегодня

Сейчас в каждом регионе России функционируют отделения специальной связи. Спецсвязь представляет собой крупную и разветвленную маршрутную сеть. Ранее служба входила в состав Министерства связи, а после ликвидации ведомства была включена в состав Министерства цифрового развития. Управление спецсвязи на Дальнем Востоке включает в себя восемь филиалов, расположенных в Хабаровске, Магадане, Владивостоке и других городах Дальневосточного федерального округа. Михаил Уруков отметил, что хабаровский филиал осуществляет контрольную деятельность по отношению ко всем территориальным управлениям на Дальнем Востоке.