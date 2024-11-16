Спецсвязи 85 лет: какие задачи решает служба сегодня

Posted 15 ноября, 22:52
Published 15 ноября, 22:52
Modified 15 ноября, 22:52
Updated 15 ноября, 22:52
За все эти годы компания прошла долгий путь от фельдъегерской службы, занимавшейся доставкой секретной корреспонденции и грузов, до современной почтово-логистической структуры, которая осуществляет перевозку государственных документов и предлагает транспортные услуги на всей территории страны. Об этом пишет hab.kp.ru.
Михаил Уруков, начальник регионального управления спецсвязи на Дальнем Востоке, подчеркнул, что фельдъегерям доверяют доставку особо важной корреспонденции и грузов.
Сейчас в каждом регионе России функционируют отделения специальной связи. Спецсвязь представляет собой крупную и разветвленную маршрутную сеть. Ранее служба входила в состав Министерства связи, а после ликвидации ведомства была включена в состав Министерства цифрового развития. Управление спецсвязи на Дальнем Востоке включает в себя восемь филиалов, расположенных в Хабаровске, Магадане, Владивостоке и других городах Дальневосточного федерального округа. Михаил Уруков отметил, что хабаровский филиал осуществляет контрольную деятельность по отношению ко всем территориальным управлениям на Дальнем Востоке.
Основными заказчиками Спецсвязи являются органы государственной власти и силовые структуры. Компания также оказывает услуги предпринимателям и частным лицам. Основными видами деятельности компании являются перевозка конфиденциальных документов, доставка ценностей, наличных денег, опасных грузов и драгоценных металлов.
В арсенале Спецсвязи — обширный автопарк, включающий различные транспортные средства для доставки как небольших, так и крупногабаритных грузов. Техническое обслуживание автомобилей осуществляется на собственной ремонтной базе компании. Спецсвязь предоставляет услуги по сопровождению транспортных средств с проблесковыми маячками и страхованию ценных грузов.
Сотрудники службы проходят строгий отбор, включающий проверку наличия судимостей и проведение глубокой психологической диагностики. При поиске кадров в приоритете кандидаты, которые имеют опыт службы в армии. В коллективе также есть женщины, отличающиеся ответственностью и профессионализмом.
Компания активно развивает новые сервисы и улучшает качество услуг, чтобы удовлетворить растущие потребности клиентов, подытожил Уруков.