Разводы ради пособий в Башкирии стали нормой

Posted 16 ноября, 04:28
Published 16 ноября, 04:28
Modified 16 ноября, 11:03
Updated 16 ноября, 11:03
По данным Росстата, количество разводов в Башкирии сократилось на 5% относительно прошлого года. Но стоит отметить, что и число браков в Башкирии также уменьшилось. В период с января по август отношения зарегистрировали 14,8 тыс. пар, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В целом в ПФО число браков сократилось на 3,4%, до 110,1 тыс.
По данным ВЦИОМ, на октябрь 2024 года самые частые причины разводов за последние пять лет остались прежними.
Существенный фактор, в первую очередь влияющий на расставание людей в России, — финансовые трудности. К ним же отнесли недостаток денег, плохие жилищные условия и дорогую ипотеку — 46%.
Недостойное поведение партнера — измены, ревность, вредные привычки, рукоприкладство — 31%.
Отсутствие взаимопонимания в семье — конфликты, отсутствие доверия и общих семейных ценностей — 21%.
Несовместимость супругов — «не сошлись характером», разные интересы и взгляды на жизнь, необдуманное вступление в брак, безответственность, инфантильность — 16%.
Идеализированное представление о браке характерно скорее для тех, кто имеет поверхностное представление о семейной жизни, то есть для молодых людей.
— Время романтики давно прошло, лет 30 назад. Молодежь, воспитанная на западных ценностях, заточена на деньги, материальные ценности и выставление на обозрение своих достижений. Посмотрите на фото юных барышень в социальных сетях. Тюнинг на лице, откровенная одежда, послыл выставить себя подороже. А молодые люди, образцом для которых было нездоровое поведение Моргенштерна и пр. представителей шоу-бизнеса. О каких семейных ценностях может идти речь? Конечно, не все такие, есть и правильно воспитанные молодые люди. Все идет из семьи, но и влияние СМИ и соц.сетей не стоит недооценивать. Хорошо, что ситуация меняется в последние годы, — рассказывает Татьяна, 52 года, Уфа.
Вместо бесконечного счастья и идеализированных картинок из соц.сетей, многие семьи сталкиваются с преградами и трудностями, которые серьезно испытывают их отношения. В результате не каждая молодая семья способна справиться. Появление детей, изменение обстоятельств, потеря работы, вынужденная жизнь с родителями могут стать источником стресса и неуравновешенности в отношениях.
— Семейная жизнь разочаровала поколение снежинок. Мамы и папы с детства внушили им о том, какие они уникальные и неповторимые. С таким «багажом» сложно идти по жизни. Если что-то происходит не так, как им бы хотелось: истерика, невроз, расставание. Семья — это умение уступать, идти на компромисс и вместе преодолевать трудности, а не зацикливаться исключительно на своих интересах и саморефлексии, — делится своим мнением Антон, 31 год, отец троих детей, Уфа.
По словам психологов, дети вырастают и живут отдельно. Людей больше ничего не держит вместе. По статистике, 35% семей не разводится из-за детей. Это то, что сдерживает брак, но получается, что не навсегда.
— Тем не менее большинство семейных людей постарше, ввиду большего жизненного багажа и опыта семейной жизни могут похвастаться более приземленным видением проблем, терпением и умением жить вместе многие годы. Поднимать на ноги детей. Нянчится с внуками и правнуками, — подчеркивает психолог Антон Ярмуш.
На общую картину статистики разводов влияют и фиктивные. Пары официально расторгают брак, но продолжают жить вместе с целью получения выплат от государства. Чтобы получить льготы и дополнительные пособия, нужен статус малоимущих. Ради этого люди разводятся официально. Отец получает заработную плату, а неработающей матери с детьми полагается пособие на каждого ребенка. Доход семьи увеличивается.
С появлением пособий на детей женщины не оформляют отношения в ЗАГСе, а регистрируются как матери-одиночки, но при этом сожительствуют с отцом ребенка, получая постоянный доход от государства.
Учитывая эти варианты, можно смело сказать, что статистика не отражает реального положения дел в стране.
Общие советы психологов о том, как сохранить семью, схожи.
— Нужно слушать и слышать партнера. Умение понимать чувства близких — ключ к гармоничным отношениям. Быть терпимее к недостаткам. Идеальных людей не бывает. Принимайте людей такими, какие они есть. Цените положительные качества и достоинства друг друга. Помните, что вы выбрали этого человека и приняли его таким, какой он есть. Важно уделять время друг другу. Обязательный совместный завтрак или ужин, вечерняя прогулка в парке или поход в кино. Отлично объединяет общее хобби. Играйте с детьми, читайте книги или просто разговаривайте, — продолжает психолог Антон Ярмуш.
ГБУ «Республиканский молодежный социально-психологический и информационно-методический центр» — учредитель: Государственный комитет Республики Башкортостан по молодёжной политике. Специалисты помогут сохранить веру в себя, в свои силы и душевные возможности, а также сберечь физическое и душевное здоровье. Тел.+7 (347) 276-56-12, улица Пархоменко, 133/1
Социальная служба «Возможность» — Автономная некоммерческая организация «Общество помощи детям». Специалисты окажут социальную поддержку семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Тел. +7 (800) 444-19-04, улица Российская, 9.
Центр «Индиго» — одним из направлений деятельности является оказание комплексной социально-психологической помощи детям, подросткам, молодежи и семьям, в том числе гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Тел. +7 (347) 223-22-11, улица Шафиева, 12/2.
Центр «Семья» — Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи „Семья“ городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Тел.+7 (347) 241-43-95, улица Комсомольская, 79
Кризисный центр «Мухаббат». Отделение помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, входящее в состав Республиканского ресурсного центра «Семья». Тел. +7 (347) 286-02-53, улица 50 лет СССР, д. 27/1.
Семья была и остается важнейшей ценностью в жизни россиян. Большинство людей выбирают официально зарегистрированные отношения. Сожительство не приветствуется, не говоря уже об одиночестве. Время, когда люди стремились сохранить брак несмотря ни на что, в угоду обществу, давно прошло. Теперь отношение к целесообразности развода намного лояльнее. Причины разводов многочисленны и многогранны. Лидирует финансовый аспект, низкие доходы и отсутствие собственного жилья. Но если возникли трудности, не стоит спешить расстаться. В республике есть профессиональные специалисты, способные оказать поддержку семье.
— Раньше семья подразумевала общее хозяйство и много детей. Людям некогда было думать о личностном росте, отдыхе в далеких странах, различных атрибутах «красивой жизни». В современной жизни зависимость женщин от мужчин с финансовой точки зрения изменилась. Острой жизненной необходимости жить вместе нет. Сохранить гармоничные отношения непросто, но без семьи жить еще сложнее, — делится мнением Азат, стаж брака 16 лет, двое детей, Уфа.