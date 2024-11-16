Разводы ради пособий в Башкирии стали нормой

— Нужно слушать и слышать партнера. Умение понимать чувства близких — ключ к гармоничным отношениям. Быть терпимее к недостаткам. Идеальных людей не бывает. Принимайте людей такими, какие они есть. Цените положительные качества и достоинства друг друга. Помните, что вы выбрали этого человека и приняли его таким, какой он есть. Важно уделять время друг другу. Обязательный совместный завтрак или ужин, вечерняя прогулка в парке или поход в кино. Отлично объединяет общее хобби. Играйте с детьми, читайте книги или просто разговаривайте, — продолжает психолог Антон Ярмуш.