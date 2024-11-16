Проспект Салавата Юлаева закроют до Старого Нового года

Ограничения введут на крайне правой полосе в створе улицы Галле. Пользоваться ей уфимцы смогут ровно до полуночи на понедельник, 18 ноября. После этого проехать до участку длиной 200 м нельзя будет до конца новогодних праздников. Снимут ограничения в 23:59 14 января.