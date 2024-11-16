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Posted 16 ноября, 08:11

Published 16 ноября, 08:11

Modified 16 ноября, 10:33

Updated 16 ноября, 10:33

Проспект Салавата Юлаева закроют до Старого Нового года

Проспект Салавата Юлаева закроют до Старого Нового года

16 ноября 2024, 08:11
Фото: mkset.ru.
В Уфе для автолюбителей на два месяца введут новый запрет — проинформировали в субботу, 16 ноября, в региональном Минтрансе.

Ограничения введут на крайне правой полосе в створе улицы Галле. Пользоваться ей уфимцы смогут ровно до полуночи на понедельник, 18 ноября. После этого проехать до участку длиной 200 м нельзя будет до конца новогодних праздников. Снимут ограничения в 23:59 14 января.

Напомним, такие меры вводятся в связи с работами по реконструкции улицы Галле. Власти просят автолюбителей заранее планировать свои поездки, дабы не создавать пробок.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе по итогам рейдов за 15 ноября зафиксировали 319 нарушений ПДД — всего за сутки в городе также случилось 36 аварий.

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