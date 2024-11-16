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Posted 16 ноября, 08:28

Published 16 ноября, 08:28

Modified 16 ноября, 10:30

Updated 16 ноября, 10:30

Пожилая уфимка на сутки застряла в батарее

Пожилая уфимка на сутки застряла в батарее

16 ноября 2024, 08:28
Фото: 1MI, Управление гражданской защиты Уфы.
Жуткая история случилась с пенсионеркой из столицы Башкирии — рассказали в городском Управлении гражданской защиты в субботу, 16 ноября.

Инцидент, едва не стоивший жизни 84-летней уфимке, случился в одной из многоэтажек. Почтальон во время обхода квартир для вручения пенсии позвонила в «службу 112» — сотрудница оказалась свидетелем пугающей картины: у радиатора лежала хозяйка квартиры, застряв в нём головой.

Прибывших на место спасателей встретили двое явно нетрезвых мужчин — сотрудников они впускать сперва не хотели, заявив, что уже оказали всю необходимую помощь. Между тем зайдя в квартиру сотрудники оперативной службы обнаружили бабушку лежащей на полу без сознания. Её бригада скорой увезла в больницу.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии жертвой пожара стала 93-летняя старушка.

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