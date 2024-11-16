Пожилая уфимка на сутки застряла в батарее

Прибывших на место спасателей встретили двое явно нетрезвых мужчин — сотрудников они впускать сперва не хотели, заявив, что уже оказали всю необходимую помощь. Между тем зайдя в квартиру сотрудники оперативной службы обнаружили бабушку лежащей на полу без сознания. Её бригада скорой увезла в больницу.