Пожилая уфимка на сутки застряла в батарее

Posted 16 ноября, 08:28
Published 16 ноября, 08:28
Modified 16 ноября, 10:30
Updated 16 ноября, 10:30
Инцидент, едва не стоивший жизни 84-летней уфимке, случился в одной из многоэтажек. Почтальон во время обхода квартир для вручения пенсии позвонила в «службу 112» — сотрудница оказалась свидетелем пугающей картины: у радиатора лежала хозяйка квартиры, застряв в нём головой.
Прибывших на место спасателей встретили двое явно нетрезвых мужчин — сотрудников они впускать сперва не хотели, заявив, что уже оказали всю необходимую помощь. Между тем зайдя в квартиру сотрудники оперативной службы обнаружили бабушку лежащей на полу без сознания. Её бригада скорой увезла в больницу.