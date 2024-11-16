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Posted 16 ноября, 04:10

Published 16 ноября, 04:10

Modified 16 ноября, 10:42

Updated 16 ноября, 10:42

Квартира в Уфе стоит шести лет голодовки

Квартира в Уфе стоит шести лет голодовки

16 ноября 2024, 04:10
Фото: 1MI.
Чтобы купить квартиру в Башкирии, местным жителям придется запастись терпением и, возможно, сократить свои расходы, сообщают в субботу, 16 ноября, аналитики «Мира квартир».

В условиях растущих ипотечных ставок покупка квартиры становится больше похоже на невыполнимую миссию. Теперь потенциальным покупателям приходится рассчитывать исключительно на собственные сбережения. Специалисты проанализировали данные о ценах на вторичное жилье и среднем уровне зарплат в 85 регионах страны. Выяснили: чтобы собрать нужную сумму на квартиру, среднему россиянину потребуется менее шести лет.

Для жителей Башкортостана ситуация выглядит следующим образом: средняя стоимость квартиры составляет около 5 032 449 рублей, а средняя зарплата по региону — 66 754 рубля в месяц. Это значит, что при условии полного откладывания зарплаты (что возможно только при наличии второго источника дохода) срок накопления составит примерно 6,3 года.

Конечно, это не самые большие цифры по стране. Например, дагестанцам придется копить целых 15,9 лет. В то время как жители Чукотского АО могут позволить себе мечтать о собственном жилье всего через 3,8 года.

Цены на квартиры в Уфе начали падать
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Как ранее сообщал Mkset, срок активности объявлений о продаже квартир на вторичном рынке Уфы в 2024 году увеличился на 31%.

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