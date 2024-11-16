Ипотека в Уфе не по карману даже вахтовикам и IТшникам

Posted 16 ноября, 19:13
Published 16 ноября, 19:13
Modified 16 ноября, 19:49
Updated 16 ноября, 19:49
«Обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…». В принципе, со времен булгаковского Воланда из «Мастера и Маргариты» (12+) тенденция не меняется. Только в последнее время перца в острое блюдо растущих цен на жилье периодически добавляет Центральный банк, раз за разом повышая ключевую ставку, от которой во многом зависит рыночная стоимость ипотеки.
Корреспонденты Mkset решили выяснить, сколько сейчас стоят квартиры в Уфе, какие новые перспективные жилищные комплексы строят и уже возвели в городе, а также оценить, в какую сумму и с какой переплатой обойдется квартира в ипотеку в Уфе.
Спойлер: одной рукой мы писали текст, а второй — вытирали слёзы «счастья»
Для исследования корреспонденты Mkset выбрали площадку онлайн-объявлений. Мы выполнили мониторинг предложений и цен: как на новостройки, так и на вторичное жилье. Начнем с того, что появилось в Уфе раньше — рынка вторичного жилья.
Разлёт цен на квартиры в Уфе достаточно большой, в том числе — на рынке вторичного жилья, то есть в домах в районах сложившейся социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. Поэтому часто близость дома к детсаду, школе, больнице, остановке общественного транспорта сказывается на цене квадратного метра. Итак, самые дешевые и самые дорогие квартиры на вторичном рынке в Уфе в 2024 году среди 8001 объектов на продаже:
— однокомнатная квартира в Уфе стоит от ₽1 634 400 (аукцион на квартиру в 31,5 «квадрат» на Ивана Франко, 9) до ₽30 000 000 (65 м² в «полном фарше» на Ленина, 75)
— двухкомнатная квартира в Уфе стоит от ₽1 600 000 (44,9 м² в Шакше) до ₽29 700 000 (94,3 м² с отделкой и меблировкой на Менделеева, 156/3)
— трехкомнатная квартира в Уфе стоит от ₽2 050 000 (48 м² в мансарде «избушки» на Лесной, 19) до ₽55 500 000 (87,4 м² дизайнерского ремонта на Ленина, 75)
Прикинуть соотношение «цена — качество» можно на фото квартир ниже. Выходит, купить квартиру недорого в Уфе всё же можно. Осталось только смириться с тем, что за разумные деньги придется купить квартиру в районе, далеком от делового и исторического центра Уфы.
Ряд компаний предлагает купить квартиру от застройщика в Уфе. Они сразу дают оценить, насколько покупателю посильна ипотека. Узнаем стоимость квартир в новостройках Уфы. Возьмем в анализ свежие жилищные комплексы — как уже сданные в эксплуатацию, так и на уровне котлована.
Жилой комплекс «Видинеевский» расположен в самом сердце города, на углу улиц Пархоменко, Большой Гражданской и Кировоградской и бульвара Ибрагимова. Значительная часть территории комплекса уже благоустроена. В квартирах комфорт-класса разбили просторный двор-парк. Застройщик реализует исключительно готовые квартиры в домах, которые уже сданы в эксплуатацию. Это позволяет покупателям избежать долгого ожидания. Как говорится — плати и живи.
Узнаем стоимость квартир в ЖК «Видинеевский». На момент публикации материала на продаже стоят 95 апартаментов. Их стоимость — от ₽7 692 400 за 35 квадратов на последнем этаже до ₽17 245 000 за 87,2 м² по соседству с голубями, если они, конечно, долетят до 25 этажа. Ипотека на эти варианты обойдется от 106 420 ₽/мес до 244 504 ₽/мес.
Приценимся к самому бюджету варианту — скромной однушке за ₽7,6 млн. При первоначальном взносе 20% стоимости квартиры и жилищном кредите на 10 лет предлагается минимально возможная для объекта ставка в 24,6%. Придется 120 месяцев платить по ₽138 265,61. Всего за 35 метров под крышей будет выплачено ₽16 591 873. Где 67% — это проценты за использование ипотеки. Театральная пауза…
Заглянем в отзывы жильцов «Видинеевского». Там качество строительство разносят в пух и прах.
— Растаял снег, прошли первые весенние дожди и вместе с снегом «поплыли» пешеходные дорожки и отдельные конструкции жилого дома, — заметил весной 2024 года Рим Гильманов.
— Очень разочарована ЖК «Видинеевский». Напротив Пархоменко, 155 — клуб, туда ходят люди нетрадиционной ориентации. Недавно смотрела видео, ужасно просто всё: человека избили толпа парней. Не стоит таких денег этот ЖК. Я с другого города и не уточнила все нюансы, теперь просто понимаю, что нужно было учесть всё. Будьте внимательны при выборе квартиры, надеюсь, кому-то поможет мой отзыв при выборе квартиры, — сокрушается Елена.
ЖК «Зорге Премьер» в Уфе расположен, как несложно догадаться, на улице Рихарда Зорге. Квартиры с с дизайнерским ремонтом находятся рядом c парком Гафури, в окружении так называемого элитного жилья. Там в Уфе активно берут квартиры в ипотеку. Сейчас на продаже стоят 66 квартир. Самая дешевая — ₽6 650 000 — это 35,7 м² на четвертом этаже высотки. Самая дорогая — ₽69 304 410 — четырехкомнатная квартира площадью 194,1 м² на 13 этаже, с голыми стенами.
Посмотрим, какова будет ипотека на самую дешевую квартиру ЖК «Зорге Премьер». Внесем 20% от стоимости однушки. За 20 лет нам предстоит выплатить ₽5 320 000. Это ₽26 376 748 за весь срок, или ₽109 903 ежемесячно. Переплата составит 80%.
Стоит ли обрекать себя на ипотечную каббалу ради квартирки? Узнаем отзывы о ЖК «Зорге Премьер» в Уфе от реальных людей.
— Пришлось переехать из-за начала стройки, совсем не здорово, знаете ли… Надеюсь цены на ваши квартиры будут оправданы чем-то, помимо местоположения домов, — строит предложения жительница элитного дома Икстари.
— Нельзя застраивать каждый квадратный сантиметр. Получится человейник, — рассуждает Александр.
ЖК «Город Природы» в Уфе, судя по числу активных объявлений о продаже, это целый город в городе. Вернее, город в Дёме. На продаже стоят аж 3950 квартир! Кажется, печальный рекорд Мурино по умению пары десятков тысяч людей жить друг у друга на голове уверенно перебьет Уфа.
Самая дешевая квартира в ЖК «Город Природы» в Уфе стоит ₽2 435 751. За эту сумму мы получим то, что СССР называли молодожёнкой, а теперь гордо имеют евростудией. Интересно, что о таком форме микрожилья в большинстве стран Европы не в курсе. Так или иначе, это апартаменты в 20,1 м² на седьмом этаже с голыми стенами. Самый дорогой вариант — это 60,2 м² без отделки на четвертом этаже пятиэтижки за ₽7 164 108.
Рассчитаем ипотеку для квартиры в ЖК «Город Природы» в Уфе для евростудии, где придется засыпать под виды кухонного гарнитура. Также вносим 20% от стоимости квартиры и остаемся с обязательством в течение 20 лет погасить ипотеку на ₽1 948 600. В сумме получится ₽9 661 231, или ₽40 255 в месяц. В сравнении с вышеуказанными вариантами — более чем доступное решение пресловутого квартирного вопроса. Заглянем в реальные отзывы о ЖК «Город Природы» в Уфе.
— Сдали квартиру в июле 2024. Были недостатки, которые обещали устранить, но все оставалось также. Приезжала несколько раз, теряя свое время и деньги. А в октябре вообще залило квартиру из котельной, находящейся наверху моей квартиры, — написала в ноябре 2024 года Эста.
— Качество отвратительное, строят непонятно как, красиво только во дворе и на первых этажах, — отмечает Алексей.
ЖК бизнес-клacca «Le CRISTAL» в Уфе расположен на улице Братьев Кадомцевыx. Пока он находится на стадии строительства. Но взять ипотеку на квартиру ЖК «Le CRISTAL» в Уфе можно уже и сегодня, за год за планируемой сдачи. На продаже стоят 295 объектов. Самая дешевая квартира в ЖК «Le CRISTAL» в Уфе — это студия в 25 м² за ₽7 225 000 на 19 уровне 25-этажной высотки. Самая дорогая квартира в ЖК «Le CRISTAL» в Уфе — 105,7 м² на последнем уровне высотки в 25 этажей, с кухней-гостиной, одной спальней и двумя санузлами. Всего-то ₽31 910 000.
Прикинем ипотеку для квартиры ЖК «Le CRISTAL» в Уфе. Возьмем для примера самый экономичный вариант — однушку за ₽7 225 000. Также вносим 20% и остаемся должны выплатить ₽5 780 000 в течение 20 лет. Это всего ₽28 657 444, или ₽119 406 ежемесячно. А ведь дом еще даже не сдан…
Отзывы настоящих жильцов про ЖК «Le CRISTAL» в Уфе пока отсутствуют, но потенциальные покупатели в комментариях к объекту хвалят менеджеров за потрясающие презентации… рендеров и котлована.
Первоначальный взнос по ипотеке в Уфе зависит от решения банка в соответствии с оценкой кредитного потенциала заёмщика и желания самого покупателя. Обычно он составляет 20% от цены ипотечной квартиры. При этом варианте банк страхует себя.
Ипотека без первоначального взноса сегодня стремится к нолю. Кредиторы не готовы брать на себя риски платежеспособности клиента. Отсюда и первоначальные взносы, и рыночная ставка по ипотеке почти в 25%, перекрывающая все рекорды.
Рекомендации о том, когда брать ипотеку в Уфе, дал в эфире программы «Говорит и показывает Вся Уфа» эксперт по недвижимости Марат Казарян. По его опыту, сейчас ипотека даже на вторичное жилье достигла 25%. На таких условиях брать жилье в ипотеку невыгодно. Если два года ежемесячный платеж по ипотеке на двушку за ₽6 млн был около ₽50 000, то сегодня — около ₽100 000.
Крупные финансовые учреждения возобновили кредитование по семейной ипотеке, однако не все заёмщики смогут обратиться за новыми займами, сообщает «Российская газета».
ВТБ, получивший новый лимит, возобновил оформление сделок с 13 ноября. По словам Анны Романенко, руководителя департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру», Сбер также планирует начать выдачу семейной и IT-ипотеки с 15 ноября. Эти банки ранее приостановили программу из-за исчерпания лимитов.
Некоторые другие финансовые учреждения, такие как «Дом.РФ», Альфа-банк и Металлинвестбанк, также получили дополнительные лимиты. Эксперт отмечает, что перераспределение лимитов между банками поддержит рынок недвижимости.
Романенко добавила, что вопрос о размере первоначального взноса остаётся открытым, так как банки увеличивают его, чтобы не перерасходовать лимиты. В «Сбере» для минимального взноса от 20,1% нужна покупка объектов у партнёрских застройщиков. В остальных случаях взнос начинается от 50,1%.
В первой половине 2025 года в России планируется внедрение новых программ льготной ипотеки, ориентированных на специалистов из стратегически важных для страны секторов, таких как космическая и оборонная отрасли.
Одним из возможных подходов является связывание программ льготного кредитования с перечнями, разработанными Минпромторгом, где обозначены приоритетные и существенно важные направления науки и промышленности. Это включает, среди прочего, такие области, как радиоэлектроника, химическая промышленность, станкостроение и производство беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, рассматривается внедрение критериев для получения ипотеки, которые могли бы включать наличие научных трудов, грантов на исследования или публикации в специализированных изданиях, что подтвердит значимость профессиональной деятельности специалистов в ключевых секторах.
Также с 1 января 2025 года вступает в действие новый стандарт защиты прав ипотечных заёмщиков, разработанный Комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций и одобренный Центральным банком. Его главная задача — уменьшение рисков для заёмщиков и увеличение прозрачности условий кредитования.
Кроме того, молодые участники специальной военной операции (СВО) получат первоочередное право на получение выплаты на покупку жилья в размере около трети от стоимости недвижимости. Об этом 11 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими заместителями.
Давайте оценим, насколько посильно платить по ипотеке среднестатистической семье в Уфе. По данным Росстата, к осени 2024 года средняя зарплата в регионе составила ₽64 532, за год показав рост на 17%. Как считают финансовые эксперты, для комфортной жизни человек должен отдавать за ипотеку не более 50%. Этого мнения придерживается глава отдела ипотечного кредитования «Главстрой-Недвижимость» Вадим Бутин. А теперь в цифрах.
Для того, чтобы купить квартиру в ипотеку в Уфе нужно получать одному или паре без детей:
— ЖК «Видинеевский»: от ₽138 265 × 2 = ₽276 530
— ЖК «Зорге Премьер»: от ₽109 903×2 = ₽219 806
— ЖК «Город Природы»: от ₽40 255×2 = ₽80 510
— ЖК «Le CRISTAL»: от ₽119 406×2 = ₽238 812
Перефразируя Гоголя, редкий вахтовик даже во снах долетит до середины платежа по ипотеке.
Итак, мы выяснили, что ипотека на однушке в Уфе обойдется по рыночной ставке примерно ₽120 000 в месяц. Теперь давайте сравним, какое жилье за эту сумму можно арендовать, например, на Бали. Итак, возьмем за максимум ₽130 000 и посмотрим варианты. Будем не забывать о том, что цены на аренду вилл в Бали указаны в рублях по текущему курсу российской валюты к американскому доллару, то есть в соотношении ₽100 за $1.
— Вилла с домашним бассейном в стиле дзен на прохладном рисовом поле — 119 036₽/месяц
— Милый деревянный дом посреди зеленой плантации вдали от толпы с площадью 250 метров — 90 452₽/месяц
— Вилла целиком, Менгви, Индонезия — 123 854₽/месяц.
Думаем, какие-то комментарии здесь уже излишни…