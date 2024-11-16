Ипотека в Уфе не по карману даже вахтовикам и IТшникам



Разлёт цен на квартиры в Уфе достаточно большой, в том числе — на рынке вторичного жилья, то есть в домах в районах сложившейся социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. Поэтому часто близость дома к детсаду, школе, больнице, остановке общественного транспорта сказывается на цене квадратного метра. Итак, самые дешевые и самые дорогие квартиры на вторичном рынке в Уфе в 2024 году среди 8001 объектов на продаже:



— однокомнатная квартира в Уфе стоит от ₽1 634 400 (аукцион на квартиру в 31,5 «квадрат» на Ивана Франко, 9) до ₽30 000 000 (65 м² в «полном фарше» на Ленина, 75)

— двухкомнатная квартира в Уфе стоит от ₽1 600 000 (44,9 м² в Шакше) до ₽29 700 000 (94,3 м² с отделкой и меблировкой на Менделеева, 156/3)

— трехкомнатная квартира в Уфе стоит от ₽2 050 000 (48 м² в мансарде «избушки» на Лесной, 19) до ₽55 500 000 (87,4 м² дизайнерского ремонта на Ленина, 75)



Прикинуть соотношение «цена — качество» можно на фото квартир ниже. Выходит, купить квартиру недорого в Уфе всё же можно. Осталось только смириться с тем, что за разумные деньги придется купить квартиру в районе, далеком от делового и исторического центра Уфы.