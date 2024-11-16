Эвакуация из-за беспилотников в Уфе — что это было

Posted 16 ноября, 06:28
Published 16 ноября, 06:28
Modified 16 ноября, 10:37
Updated 16 ноября, 10:37
Утверждается, что эвакуация проводилась на подразделениях компании «Транснефть-Урал». Всех сотрудников, находившихся на сменах, сорвали с рабочих мест и направили в бомбоубежища.
По заявлениям местных СМИ, причинами таких мер стала угроза атаки беспилотников — источники сообщали, что несколько дронов летели со стороны Белгородской области.
Между тем на предприятиях и в целом никто в результате не пострадал. О падении БПЛА на территории Башкирии власти не сообщали.
Напомним, последний налёт беспилотников в столице Башкирии случился в конце октября 2024 года. Тогда власти сообщили как минимум о трёх дронах, упавших в промышленной зоне. К пожарам, пострадавшим и жертвам атака не привела.