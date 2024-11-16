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Posted 16 ноября, 06:28

Published 16 ноября, 06:28

Modified 16 ноября, 10:37

Updated 16 ноября, 10:37

Нефтяное предприятия эвакуировали из-за угрозы авиаудара в Уфе

Эвакуация из-за беспилотников в Уфе — что это было

16 ноября 2024, 06:28
Фото: 1MI.

Нефтяное предприятия эвакуировали из-за угрозы авиаудара в Уфе

На нескольких промышленных объектах в столице Башкирии и остальной части региона в пятницу, 15 ноября, прозвучала тревога — об этом сообщают местные СМИ.

Утверждается, что эвакуация проводилась на подразделениях компании «Транснефть-Урал». Всех сотрудников, находившихся на сменах, сорвали с рабочих мест и направили в бомбоубежища.

По заявлениям местных СМИ, причинами таких мер стала угроза атаки беспилотников — источники сообщали, что несколько дронов летели со стороны Белгородской области.

Между тем на предприятиях и в целом никто в результате не пострадал. О падении БПЛА на территории Башкирии власти не сообщали.

Уфу атаковали беспилотники
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Напомним, последний налёт беспилотников в столице Башкирии случился в конце октября 2024 года. Тогда власти сообщили как минимум о трёх дронах, упавших в промышленной зоне. К пожарам, пострадавшим и жертвам атака не привела.

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