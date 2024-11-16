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Posted 16 ноября, 16:22

Published 16 ноября, 16:22

Modified 16 ноября, 17:58

Updated 16 ноября, 17:58

Ефимов сообщил о льготной программе для инвесторов в сфере образования в Москве

Ефимов сообщил о льготной программе для инвесторов в сфере образования в Москве

16 ноября 2024, 16:22
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Программа льготной аренды в сфере образования откроет для инвесторов новые возможности на востоке Москвы. Программа называется «1 рубль за квадратный метр в год». Согласно инициативе, город выставит на торги здание по частный детсад. Для арендатора будут действовать льготные условия.

О новой программе рассказал Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

По словам Ефимова, на аукцион будет выставлено здание в два этажа и площадью 1,7 тысячи квадратных метров. Постройка расположена в Восточном Измайлове. Как пишет mos.ru, победителю торгов нужно будет организовать в здании частный детсад на 120 детей, а также организовать образовательный процесс и отремонтировать помещения. Выполнив эти условия, он получит право на льготную аренду.

С победителем торгов подпишут соглашение, которое будет действовать сорок девять лет. Инвестору предстоит пройти согласование типа и объема работы. Уточняется, что в течение шести месяцев он обязан будет провести косметический ремонт и за полтора года сделать капитальный ремонт. Еще три года отводится для проведения реконструкционных работ.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что объект шестидесятых годов будет передан с прилегающей к нему территорией земли 0,84 гектара, на которой можно будет организовать прогулочные и игровые зоны для детей. Когда все предусмотренные программой условия будут выполнены, инвестор сможет арендовать здание по символической стоимости — 1 рубль в год.

Объект находится на улице 13-я Парковая, 18, на первой линии от дороги. Такое расположение является удобным в плане транспортной доступности. Кроме этого, услугами нового детского учреждения смогут пользоваться жители более 20 домов, находящихся в пешей доступности от здания.

Для участия в торгах нужно пройти регистрацию на электронной площадке «Росэлтог» и получить УКЭП. Со сведениями о действующих о предложениях и условиях программы можно ознакомиться на инвестиционном портале Москвы.

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