Ефимов сообщил о льготной программе для инвесторов в сфере образования в Москве

По словам Ефимова, на аукцион будет выставлено здание в два этажа и площадью 1,7 тысячи квадратных метров. Постройка расположена в Восточном Измайлове. Как пишет mos.ru, победителю торгов нужно будет организовать в здании частный детсад на 120 детей, а также организовать образовательный процесс и отремонтировать помещения. Выполнив эти условия, он получит право на льготную аренду.