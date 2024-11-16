Дюжина камикадзе гоняла по Уфе

Больше всего за сутки бюджет Башкирии пополнили водители и пассажиры, пренебрегавшие ремнями безопасности — на таких нарушителей составили 42 протокола. Кроме того, ещё 33 автолюбителя попали под прицел ГАИ за то, что не уступили дорогу пешеходам. Среди самих пешеходов между тем на нарушениях попались 25 человек. Ещё 21 водитель получил штраф за то, что неправильно перевозил детей.