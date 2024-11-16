Дюжина камикадзе гоняла по Уфе

Posted 16 ноября, 08:04
Published 16 ноября, 08:04
Modified 16 ноября, 10:33
Updated 16 ноября, 10:33
Всего за сутки в Уфе зарегистрировали 36 автоаварий, в которых получили различные травмы четверо человек. Все пострадавшие — совершеннолетние. К счастью, никто не погиб.
Больше всего за сутки бюджет Башкирии пополнили водители и пассажиры, пренебрегавшие ремнями безопасности — на таких нарушителей составили 42 протокола. Кроме того, ещё 33 автолюбителя попали под прицел ГАИ за то, что не уступили дорогу пешеходам. Среди самих пешеходов между тем на нарушениях попались 25 человек. Ещё 21 водитель получил штраф за то, что неправильно перевозил детей.
Вечер пятницы в компании спиртного провели как минимум восемь водителей, которых нетрезвое состояние не помешало сесть за руль. Ещё троих гонщиков и вовсе поймали колесившими по городу без прав.
Ранее Mkset информировал о жуткой аварии на трассе Башкирии — в результате ДТП погибли женщина и её годовалый ребёнок. Ещё два человека попали в больницу.