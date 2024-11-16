«Человейники» на опушке леса появятся в Уфе

Posted 16 ноября, 06:50
Published 16 ноября, 06:50
Modified 16 ноября, 10:36
Updated 16 ноября, 10:36
Речь в постановлении ведётся о квартале, окружённом лесным массивом и территорией Городской клинической больницы №18 — это около 13,04 гектаров городских земель. Сейчас на этой территории расположены несколько новостроек.
Заниматься разработкой квартала будет «Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан». Организация на своих ресурсах публикует список возведённого жилья, в котором числятся исключительно жилые дома. Не исключено, что с подачи компании несколькими многоэтажками Уфа обогатится и в упомянутом квартале.
Ранее аналитики, как сообщал Mkset, выпустили исследование о том, сколько жителям Башкирии придётся копить для взятия ипотеки.