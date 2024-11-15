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Posted 15 ноября, 16:22

Published 15 ноября, 16:22

Modified 15 ноября, 19:05

Updated 15 ноября, 19:05

Жителям Башкирии придется платить новый налог

Жителям Башкирии придется платить новый налог

15 ноября 2024, 16:22
Фото: 1MI.
В Башкирии вслед за остальными регионами начнут собирать налог на банковские вклады физлиц.

Напомним, система налогообложения доходов по вкладам в России поменяется с 1 января 2025 года. Согласно принятой инициативе депутатов Госдумы, владельцам вкладов свыше ₽2,4 млн придётся уплачивать в бюджет 15% с этого вида дохода.

За 2023 год формула расчёта будет такова, что платить за доходы со вкладов до ₽150 тысяч не придётся.

Автомобили освободят от налогов в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что депутаты башкортостанского парламента собираются вынести на обсуждение законопроект о пересмотре транспортного налога — от уплаты обязательного сбора хотят освободить муниципальные и добровольные пожарные команды. Проголосовать за инициативу парламентарии собираются в конце ноября 2024 года.

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