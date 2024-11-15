Жителям Башкирии придется платить новый налог

Ранее Mkset сообщал о том, что депутаты башкортостанского парламента собираются вынести на обсуждение законопроект о пересмотре транспортного налога — от уплаты обязательного сбора хотят освободить муниципальные и добровольные пожарные команды. Проголосовать за инициативу парламентарии собираются в конце ноября 2024 года.