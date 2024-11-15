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Posted 15 ноября, 17:36

Published 15 ноября, 17:36

Modified 15 ноября, 17:36

Updated 15 ноября, 17:36

Владимир Ефимов: Инвесторы обновили пять набережных Москвы-реки за 5 лет

Владимир Ефимов: Инвесторы обновили пять набережных Москвы-реки за 5 лет

15 ноября 2024, 17:36
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
С 2020 года инвесторы и девелоперы участвуют в масштабном проекте по благоустройству прибрежных зон Москвы-реки, в результате которого завершены работы на пяти набережных общей длиной около четырех километров.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как отметил Ефимов, благоустройство связано со строительством новых жилых комплексов. Наиболее масштабные изменения произошли в районе Нагатинский Затон, где на протяжении 1,5 километра были созданы пляжная зона, променад с велодорожкой, а также площадка для воркаута. Кроме того, благоустроены две набережные в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе на северо-западе столицы, а также одна — на юге, в районе затона Новинки, и одна — на севере, в Левобережном районе, пишет mos.ru.

Благодаря усилиям застройщиков и властей города в столице наблюдается рост числа общественных зон у водоемов. Здесь создаются парковые пространства, площадки для детей и занятия спортом, а также места для отдыха на природе и спортивные тропы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что в этом году в Покровском-Стрешневе завершилось благоустройство набережной протяженностью 350 метров в районе слияния Москвы-реки и Сходни, рядом с жилым комплексом. В этом месте были обустроены площадки для детей и занятий спортом, зона для отдыха, а также площадка для игры в петанк. К концу года планируется завершить еще одну береговую зону на Покровской набережной, занимающую площадь в 14 гектаров.

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