Владимир Ефимов: Инвесторы обновили пять набережных Москвы-реки за 5 лет

Posted 15 ноября, 17:36
Published 15 ноября, 17:36
Modified 15 ноября, 17:36
Updated 15 ноября, 17:36
Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Как отметил Ефимов, благоустройство связано со строительством новых жилых комплексов. Наиболее масштабные изменения произошли в районе Нагатинский Затон, где на протяжении 1,5 километра были созданы пляжная зона, променад с велодорожкой, а также площадка для воркаута. Кроме того, благоустроены две набережные в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе на северо-западе столицы, а также одна — на юге, в районе затона Новинки, и одна — на севере, в Левобережном районе, пишет mos.ru.
Благодаря усилиям застройщиков и властей города в столице наблюдается рост числа общественных зон у водоемов. Здесь создаются парковые пространства, площадки для детей и занятия спортом, а также места для отдыха на природе и спортивные тропы.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что в этом году в Покровском-Стрешневе завершилось благоустройство набережной протяженностью 350 метров в районе слияния Москвы-реки и Сходни, рядом с жилым комплексом. В этом месте были обустроены площадки для детей и занятий спортом, зона для отдыха, а также площадка для игры в петанк. К концу года планируется завершить еще одну береговую зону на Покровской набережной, занимающую площадь в 14 гектаров.