Владимир Ефимов: Инвесторы обновили пять набережных Москвы-реки за 5 лет

Как отметил Ефимов, благоустройство связано со строительством новых жилых комплексов. Наиболее масштабные изменения произошли в районе Нагатинский Затон, где на протяжении 1,5 километра были созданы пляжная зона, променад с велодорожкой, а также площадка для воркаута. Кроме того, благоустроены две набережные в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе на северо-западе столицы, а также одна — на юге, в районе затона Новинки, и одна — на севере, в Левобережном районе, пишет mos.ru.