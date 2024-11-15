Уфу сковали пробки из-за «новой» улицы

В пятницу, 15 ноября, в 17:00 планировалась долгожданная реорганизация движения по улице Пугачёва. Местные власти обещали, что теперь проезд станет более удобным: две полосы от Монумента Дружбы до временного объезда должны были помочь разгрузить эту многострадальную артерию. Уфимцы с надеждой смотрели на изменения: кто-то верил в улучшение ситуации, а кто-то просто готовился морально к пробкам.