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Posted 15 ноября, 13:28

Published 15 ноября, 13:28

Modified 15 ноября, 13:34

Updated 15 ноября, 13:34

Уфу сковали пробки из-за «новой» улицы

Уфу сковали пробки из-за «новой» улицы

15 ноября 2024, 13:28
Фото: 1MI.
Реорганизация движения на улице Пугачёва оставила уфимцев в ожидании и недоумении, сообщают в пятницу, 15 ноября, горожане в соцсетях.

В пятницу, 15 ноября, в 17:00 планировалась долгожданная реорганизация движения по улице Пугачёва. Местные власти обещали, что теперь проезд станет более удобным: две полосы от Монумента Дружбы до временного объезда должны были помочь разгрузить эту многострадальную артерию. Уфимцы с надеждой смотрели на изменения: кто-то верил в улучшение ситуации, а кто-то просто готовился морально к пробкам.

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Однако вместо ожидаемого облегчения уфимцы столкнулись с неприятной реальностью. Как только стрелка часов перевалила за 17:00, многие жители города начали делиться своими разочарованиями в соцсетях.

— 15 ноября, 17:50 — перепуск не выполнен, стоим в пробке как обычно, — написал местный житель Андрей.

И действительно, по данным онлайн-карт, к 18:00 улица Пугачева была окрашена нелюбимым для автомобилистов бордовым цветом — сигналом того, что движение по улице встало.

Фото: 2ГИС

Как ранее сообщал Mkset, жители микрорайона «Кузнецовский затон» в соцсетях обратились к президенту России Владимиру Путину.

«Владимир Владимирович, это видеообращение записывается потому что мы устали…»
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