Уфу сковали пробки из-за «новой» улицы

Posted 15 ноября, 13:28
Published 15 ноября, 13:28
Modified 15 ноября, 13:34
Updated 15 ноября, 13:34
В пятницу, 15 ноября, в 17:00 планировалась долгожданная реорганизация движения по улице Пугачёва. Местные власти обещали, что теперь проезд станет более удобным: две полосы от Монумента Дружбы до временного объезда должны были помочь разгрузить эту многострадальную артерию. Уфимцы с надеждой смотрели на изменения: кто-то верил в улучшение ситуации, а кто-то просто готовился морально к пробкам.
Однако вместо ожидаемого облегчения уфимцы столкнулись с неприятной реальностью. Как только стрелка часов перевалила за 17:00, многие жители города начали делиться своими разочарованиями в соцсетях.
— 15 ноября, 17:50 — перепуск не выполнен, стоим в пробке как обычно, — написал местный житель Андрей.
И действительно, по данным онлайн-карт, к 18:00 улица Пугачева была окрашена нелюбимым для автомобилистов бордовым цветом — сигналом того, что движение по улице встало.
Как ранее сообщал Mkset, жители микрорайона «Кузнецовский затон» в соцсетях обратились к президенту России Владимиру Путину.