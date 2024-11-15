Уфу делают красивой за счет мелких торговцев

Posted 15 ноября, 06:18
Published 15 ноября, 06:18
Modified 15 ноября, 07:40
Updated 15 ноября, 07:40
В четверг, 14 ноября, глава администрации Калининского района Газизьян Ахмедьянов восторженно делился в соцсетях своим новым детищем — ларьком, который был полностью перестроен и стал красивым, современным и вызвал радость чиновника.
Ахмедьянов пообещал, что работа с обликом города продолжится. В планах — заменить все неэстетичные ларьки на современные объекты торговли.
Однако корреспонденты решили узнать, кто же выделяет предпринимателям деньги на реконструкцию их объектов.
— Владельцы нестационарного торгового объекта меняют старые павильоны на новые за свой счет, в рамках реконструкции павильона согласно эскизам города, — сообщили в администрации Калининского района.
Выходит, чем бы дитя не тешилось, лишь бы разрешение на торговлю не забрало. Поэтому советуем предприниматям Калининского района начать копить деньги на капремонт, ведь в любой момент может понадобиться потешить архитектурные фантазии чиновников.
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