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Posted 15 ноября, 06:18

Published 15 ноября, 06:18

Modified 15 ноября, 07:40

Updated 15 ноября, 07:40

Облик Уфы обновляют на деньги бизнеса

Уфу делают красивой за счет мелких торговцев

15 ноября 2024, 06:18
Фото: Изображение Midjourney.

Облик Уфы обновляют на деньги бизнеса

В Калининском районе Уфы власти затеяли масштабную реконструкцию. Ларьки, не подходящие под «внешний облик города», сносят и строят новые, радующие глаз администрации. Однако стройку оплачивают сами предприниматели, выяснил корреспондент Mkset в администрации Калининского района в пятницу, 15 ноября

В четверг, 14 ноября, глава администрации Калининского района Газизьян Ахмедьянов восторженно делился в соцсетях своим новым детищем — ларьком, который был полностью перестроен и стал красивым, современным и вызвал радость чиновника.

Фото: ТГ-канал Газизьяна Ахмедьянова

Ахмедьянов пообещал, что работа с обликом города продолжится. В планах — заменить все неэстетичные ларьки на современные объекты торговли.

В Уфе чиновники радуются ларьку
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Однако корреспонденты решили узнать, кто же выделяет предпринимателям деньги на реконструкцию их объектов.

— Владельцы нестационарного торгового объекта меняют старые павильоны на новые за свой счет, в рамках реконструкции павильона согласно эскизам города, — сообщили в администрации Калининского района.

Выходит, чем бы дитя не тешилось, лишь бы разрешение на торговлю не забрало. Поэтому советуем предприниматям Калининского района начать копить деньги на капремонт, ведь в любой момент может понадобиться потешить архитектурные фантазии чиновников.

Ранее Mkset рассказал, как в Башкирии обесценивается бизнес.

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