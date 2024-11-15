Уфимский хоккеист установил рекорд НХЛ

Воспитанник башкирского хоккея установил уникальное достижение в популярной НХЛ. Голкипер Tampa Bay Lightning 30-летний Андрей Василевский достиг отметки в три сотни побед в матчах Национальной хоккейной лиги, что стало новым историческим рекордом — предыдущий рекорд принадлежал Жаку Планту (521 игра) и держался почти 62 года. Вратарь из Уфы обновил его спустя 61 год и 326 дней.



— Андрей сделал свои первые шаги в спортивной школе «Салават Юлаев», а свой первый матч в КХЛ он провел в составе уфимского клуба в сезоне 2012/13. Легенда! — резюмирует в своем сообщении пресс-служба Министерства спорта Республики Башкортостан.



Обновление рекорда НХЛ произошло в домашнем матче регулярного сезона против команды «Виннипег Джетс». Игра завершилась с результатом 4:1 в пользу «молний». Сам вратарь запомнился 24 удачными отражениями после 25 попыток соперников поразить его ворота. Благодаря этому он оказал значительное влияние на победу своей команды, которая стала для него личной трехсотой.