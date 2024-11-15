Уфимский хоккеист установил рекорд НХЛ

Posted 15 ноября, 08:11
Published 15 ноября, 08:11
Modified 15 ноября, 08:13
Updated 15 ноября, 08:13
Воспитанник башкирского хоккея установил уникальное достижение в популярной НХЛ. Голкипер Tampa Bay Lightning 30-летний Андрей Василевский достиг отметки в три сотни побед в матчах Национальной хоккейной лиги, что стало новым историческим рекордом — предыдущий рекорд принадлежал Жаку Планту (521 игра) и держался почти 62 года. Вратарь из Уфы обновил его спустя 61 год и 326 дней.
— Андрей сделал свои первые шаги в спортивной школе «Салават Юлаев», а свой первый матч в КХЛ он провел в составе уфимского клуба в сезоне 2012/13. Легенда! — резюмирует в своем сообщении пресс-служба Министерства спорта Республики Башкортостан.
Обновление рекорда НХЛ произошло в домашнем матче регулярного сезона против команды «Виннипег Джетс». Игра завершилась с результатом 4:1 в пользу «молний». Сам вратарь запомнился 24 удачными отражениями после 25 попыток соперников поразить его ворота. Благодаря этому он оказал значительное влияние на победу своей команды, которая стала для него личной трехсотой.
Андрей Василевский появился на свет 25 июля 1994 года в Тюмени, но свою спортивную карьеру начал в родном городе своего отца — Уфе, играя за титульную команду региона — «Салават Юлаев». Отец Андрея, также являвшийся талантливым вратарем в прошлом, впоследствии занялся тренерством, возглавив молодежный состав «Толпара». В 2020 и 2021 годах Василевский дважды стал обладателем главного награды NHL, завоевав Кубок Стэнли в рядах Tampa Bay Lightning. Он также был удостоен титула лучшего игрока сезона и признан лучшим голкипером NHL.