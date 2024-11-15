Три способа вернуть ковру чистоту: сравнили популярные чистящие средства

Выбор подходящего средства для чистки — это первый шаг к поддержанию ковра в отличном состоянии. Важно учитывать не только цену, но и эффективность состава, ведь далеко не каждое средство справляется с пятнами одинаково. Для сравнения были протестированы три популярных варианта: Vanish, Chistin и «Нужные вещи».