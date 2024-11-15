Снова плохие новости про ипотеку: или наследство, или долги

Однако процесс вступления в наследство таких объектов не так прост, как хотелось бы: и в связи с этим в судах, особенно в регионах, рассматривается множество дел, где банки требуют от наследников не только погашения долгов по ипотеке, но также выплату процентов и штрафов за просрочку платежей.