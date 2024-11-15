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Posted 15 ноября, 08:50

Published 15 ноября, 08:50

Modified 15 ноября, 08:52

Updated 15 ноября, 08:52

Снова плохие новости про ипотеку: или наследство, или долги

Снова плохие новости про ипотеку: или наследство, или долги

15 ноября 2024, 08:50
Госдума приняла закон, по которому нотариусы, ведущие наследственные дела, обязаны информировать наследников о долгах умерших родственников.

Государственная дума России приняла закон, касающийся порядка наследования ипотечного жилья, в двух чтениях сразу. В соответствии с новыми правилами, наследники теперь унаследуют не только имущество и денежные средства, но и долги усопшего родственника или наследодателя. Это, прежде всего, касается квартир, находящихся под залогом у банков.

Однако процесс вступления в наследство таких объектов не так прост, как хотелось бы: и в связи с этим в судах, особенно в регионах, рассматривается множество дел, где банки требуют от наследников не только погашения долгов по ипотеке, но также выплату процентов и штрафов за просрочку платежей.

Что необходимо знать наследникам — в свежем аналитическом материале «Новых Известий».

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии появилась ипотечная программа по фиксированной ставке 5,5%. Для участия в программе надо выполнить ряд нехитрых манипуляций.

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