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Posted 15 ноября, 16:30

Published 15 ноября, 16:30

Modified 15 ноября, 18:52

Updated 15 ноября, 18:52

«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Барыс»

«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Барыс»

15 ноября 2024, 16:30
Фото: 1MI.
Уфимский хоккейный клуб в пятницу, 15 ноября, провёл домашнюю встречу с казахстанским «Барысом».

Большую часть игры «Салават Юлаев» не выпускал из своих рук инициативу — команда забила по голу в каждом периоде.

Три броска в ворота соперников совершили Артём Пименов, Деннис Ян и Шелдон Ремпал. На 55-й минуте сократить преимущество «СЮ» смог нападающий гостей Максим Мухаметов. На 58-й минуте «Барыс» пропустил от «Салавата» ещё один гол. Таким образом, матч закончился со счётом 4:1 в пользу уфимцев.

«Салават Юлаев» начал домашнюю серию с победы над «Ладой»
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Эта победа для «Салавата Юлаева» стала третьей подряд. Ранее, как сообщал Mkset, клуб начал домашнюю серию с победы над «Ладой», а ранее завершил выездной сезон, обыграв «Торпедо».

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