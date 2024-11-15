«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Барыс»

Posted 15 ноября, 16:30
Published 15 ноября, 16:30
Modified 15 ноября, 18:52
Updated 15 ноября, 18:52
Большую часть игры «Салават Юлаев» не выпускал из своих рук инициативу — команда забила по голу в каждом периоде.
Три броска в ворота соперников совершили Артём Пименов, Деннис Ян и Шелдон Ремпал. На 55-й минуте сократить преимущество «СЮ» смог нападающий гостей Максим Мухаметов. На 58-й минуте «Барыс» пропустил от «Салавата» ещё один гол. Таким образом, матч закончился со счётом 4:1 в пользу уфимцев.
Эта победа для «Салавата Юлаева» стала третьей подряд. Ранее, как сообщал Mkset, клуб начал домашнюю серию с победы над «Ладой», а ранее завершил выездной сезон, обыграв «Торпедо».