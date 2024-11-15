Репетиция зимы пройдет в Башкирии

Posted 15 ноября, 15:08
Published 15 ноября, 15:08
Modified 15 ноября, 19:07
Updated 15 ноября, 19:07
В целом по региону синоптики ждут облачную погоду, а также снегопад, переходящий местами в дождь. В некоторых районах Башкирии также образуется гололёд. Ветер — от 7 до 12 м/с, в отдельных частях Республики Башкортостан порывы могут достигать 18 м/с. Столбики термометров достигнут отметок в +1°C… -4°C. Из-за дымки и метелей видимость на дорогах может снизиться до 1-2 тыс. м.
Практически аналогичный прогноз погоды дают синоптики и для Уфы, за исключением температурных показателей — по информации специалистов, в столице Башкирии в субботу, 16 ноября, будет 0°C… +2°C.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии с начала ноября 2024 года произошло более 1,5 тысячи ДТП. Печальной статистике, среди прочего, поспособствовали неблагоприятные погодные условия.