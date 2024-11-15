mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 15:08

Published 15 ноября, 15:08

Modified 15 ноября, 19:07

Updated 15 ноября, 19:07

В Уфе прогнозируют ветер до 18 м/с и гололёд

Репетиция зимы пройдет в Башкирии

15 ноября 2024, 15:08
Фото: 1MI.

В Уфе прогнозируют ветер до 18 м/с и гололёд

С погодными трудностями придётся столкнуться жителям Башкирии и Уфы в субботу, 16 ноября, гласит прогноз Башгидрометцентра.

В целом по региону синоптики ждут облачную погоду, а также снегопад, переходящий местами в дождь. В некоторых районах Башкирии также образуется гололёд. Ветер — от 7 до 12 м/с, в отдельных частях Республики Башкортостан порывы могут достигать 18 м/с. Столбики термометров достигнут отметок в +1°C… -4°C. Из-за дымки и метелей видимость на дорогах может снизиться до 1-2 тыс. м.

Практически аналогичный прогноз погоды дают синоптики и для Уфы, за исключением температурных показателей — по информации специалистов, в столице Башкирии в субботу, 16 ноября, будет 0°C… +2°C.

Месяц жестянщика: по 100 аварий ежедневно происходят в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии с начала ноября 2024 года произошло более 1,5 тысячи ДТП. Печальной статистике, среди прочего, поспособствовали неблагоприятные погодные условия.

Читайте также:
Колледж эвакуировали из-за беспилотника в БашкирииНеделя в Башкирии: обезглавленная администрация, скандал с тараканами, мэр на СВОХабиров пришел в гости к многодетной семье
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Дождь#Башкортостан#ДТП#Дороги#Ветер#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Снегопад#Салават#Нефтекамск#Гололед#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Температура#Белебей#Башгидрометцентр#Мелеуз#Дымка#Метели
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика