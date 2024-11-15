Репетиция зимы пройдет в Башкирии

В целом по региону синоптики ждут облачную погоду, а также снегопад, переходящий местами в дождь. В некоторых районах Башкирии также образуется гололёд. Ветер — от 7 до 12 м/с, в отдельных частях Республики Башкортостан порывы могут достигать 18 м/с. Столбики термометров достигнут отметок в +1°C… -4°C. Из-за дымки и метелей видимость на дорогах может снизиться до 1-2 тыс. м.