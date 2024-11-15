РЭО: В России с начала реформы ввели 280 объектов по обращению с отходами

В этот день стараются привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. Переработка ТКО позволяет повторно использовать материалы. Такой подход соответствует принципам циркулярной экономики. По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, с 2019 года в рамках федерального проекта по комплексной системе обращения с ТКО в стране было введено в эксплуатацию 280 объектов, из которых семьдесят шесть — комплексы по утилизации и обезвреживанию отходов. Благодаря введению новых объектов удастся сократить объем отходов, направляемых на свалки, пишет 56orb.ru.