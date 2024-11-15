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Posted 15 ноября, 11:15

Published 15 ноября, 11:15

Modified 15 ноября, 11:15

Updated 15 ноября, 11:15

РЭО: В России с начала реформы ввели 280 объектов по обращению с отходами

РЭО: В России с начала реформы ввели 280 объектов по обращению с отходами

15 ноября 2024, 11:15
Фото: 1MI.
Пять лет назад в России началась реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). За это время в стране было построено 280 объектов по переработке, утилизации и размещению мусора.

Об этом сообщили представители компании «Российский экологический оператор» в рамках Всемирного дня рециклинга, ежегодно отмечаемого 15 ноября.

В этот день стараются привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. Переработка ТКО позволяет повторно использовать материалы. Такой подход соответствует принципам циркулярной экономики. По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, с 2019 года в рамках федерального проекта по комплексной системе обращения с ТКО в стране было введено в эксплуатацию 280 объектов, из которых семьдесят шесть — комплексы по утилизации и обезвреживанию отходов. Благодаря введению новых объектов удастся сократить объем отходов, направляемых на свалки, пишет 56orb.ru.

Из общего числа построенных объектов 144 специализируются на обработке отходов, а 22 предназначены для размещения мусора. Тридцать восемь комплексов сочетают несколько этапов обращения с ТКО. В РЭО уточнили, что благодаря новым мощностям объем перерабатываемого мусора значительно растет, а нагрузка на полигоны уменьшается.

Отметим, что реализация проекта «Комплексная система обращения с ТКО» осуществляется в рамках нацпроекта «Экология» и координируется публично-правовой компанией «Российский экологический оператор», выступающей системным интегратором отраслевой реформы. РЭО внедряет механизмы для увеличения доли перерабатываемых отходов, привлекает инвестиции в строительство новых мощностей и сотрудничает с региональными операторами.

К 2030 году в России планируется достичь переработки твердых коммунальных отходов в объеме 50 процентов. Этот шаг позволит уменьшить вред для экологии.

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