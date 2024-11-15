РЭО представил шорт-листы «Зеленой премии — 2024»

Posted 15 ноября, 15:52
Published 15 ноября, 15:52
Modified 15 ноября, 15:53
Updated 15 ноября, 15:53
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, в этом году премия проводится в четвертый раз, и если в 2021 году было подано 1000 заявок на участие, то в этом году их уже во много раз больше. По его словам, это говорит о вовлеченности граждан и отраслевых компаний в экологическую повестку. Участие в «Зеленой премии», говорит Буцаев, дает возможность развивать прорывные идеи, в том числе финансово.
Жюри конкурса на этот раз представлено в расширенном составе. В него вошли не только эксперты отрасли обращения с отходами, госслужащие и экообщественники, но и представители образовательных организаций, финансового сектора и бизнеса.
Как уточнил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко, проекты конкурсантов будут разделены на общественный, профессиональный и юннатский треки. По его словам, оргкомитет уже сформировал шорт-листы по каждой номинации, и теперь у тех, кто попал в них, есть возможность выиграть денежный приз. Например, победитель в номинации «Экосемья» получит сертификат на семейное путешествие на 500 тысяч рублей. А 10 победивших студентов — единоразовую стипендию в 150 тысяч рублей каждый. И самый большой грант достанется трем финалистам в «Эколидерах» — по миллиону каждому, отметил Бойко.
Отдельно будет представлена закрытая номинация «Регионы России» — эксперты РЭО оценят, как субъекты РФ проводят реформу отрасли по обращению с отходами.
«Зеленая премия — 2024» пройдет в Москве в декабре, точная дата будет объявлена позже.
Подробная информация о конкурсе — на сайте «Зеленой премии».