РЭО представил шорт-листы «Зеленой премии — 2024»

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, в этом году премия проводится в четвертый раз, и если в 2021 году было подано 1000 заявок на участие, то в этом году их уже во много раз больше. По его словам, это говорит о вовлеченности граждан и отраслевых компаний в экологическую повестку. Участие в «Зеленой премии», говорит Буцаев, дает возможность развивать прорывные идеи, в том числе финансово.