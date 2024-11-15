По программам Корпорации МСП малый и средний бизнес получит порядка 5,3 трлн рублей

По словам главы КМСП Александра Исаевича, из общей суммы в 5,3 триллиона рублей приблизительно половина предназначена для отраслей, способствующих развитию экономики предложения. Исаевич подчеркнул, что будут продолжены эффективные и востребованные программы, включая «зонтичные» поручительства. Для ОЭЗ, предприятий из моногородов, робототехники и станкостроения будут предоставлены льготные кредиты. Кроме того, планируется запустить программу льготного инвесткредитования для малого и среднего бизнеса в сферах туризма, IT, научно-технической деятельности и производства на сумму до 800 миллиардов рублей к 2030 году.