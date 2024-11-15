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Posted 15 ноября, 09:22

Published 15 ноября, 09:22

Modified 15 ноября, 09:22

Updated 15 ноября, 09:22

По программам Корпорации МСП малый и средний бизнес получит порядка 5,3 трлн рублей

По программам Корпорации МСП малый и средний бизнес получит порядка 5,3 трлн рублей

15 ноября 2024, 09:22
Фото: 1MI.
К 2030 году бизнес привлечет около 5,3 триллиона рублей с помощью финансовых программ Корпорации МСП. Об этом стало известно на заседании совета директоров КМСП в ходе обсуждения стратегии развития корпорации.

Глава Минэкономразвития России, председатель совета директоров КМСП Максим Решетников подчеркнул, что приоритетом для корпорации является достижение цели указа президента по опережающему росту дохода на одного работника МСП. В рамках нового федерального проекта необходимо изменить подходы, сдвигая акцент с количественных ориентиров на качественные в виде увеличения доходов на одного работника малого и среднего бизнеса. Уточняется, что темпы такого роста должны опережать рост ВВП. Для этого требуется переосмысление роли и инструментов КМСП, пишет tass.ru.

По словам главы КМСП Александра Исаевича, из общей суммы в 5,3 триллиона рублей приблизительно половина предназначена для отраслей, способствующих развитию экономики предложения. Исаевич подчеркнул, что будут продолжены эффективные и востребованные программы, включая «зонтичные» поручительства. Для ОЭЗ, предприятий из моногородов, робототехники и станкостроения будут предоставлены льготные кредиты. Кроме того, планируется запустить программу льготного инвесткредитования для малого и среднего бизнеса в сферах туризма, IT, научно-технической деятельности и производства на сумму до 800 миллиардов рублей к 2030 году.

Для поставленных главой государства задач планируется использовать существующие и новые инструменты, система управления которыми сформирована на основе обратной связи от предпринимателей и аналитики данных с платформы МСП.РФ. Применение этих инструментов обеспечит примерно половину общего вклада в достижение целей указа. Стратегия развития Корпорации МСП базируется на трех задачах: стимулирование перехода МСП из категории в категорию, повышение вклада малых и средних предприятий в экономику предложения и расширение участия МСП в формировании технологического суверенитета страны. Планируется, что к 2030 году объем закупок у МТК должен достичь 1,2 триллиона рублей.

Один из инструментов поддержки развития малого и среднего бизнеса в ключевых сферах — инвестиционная программа Центробанка, КМСП и Министерства экономического развития РФ на сумму сто миллиардов рублей ежегодно. Об этом сообщил Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

Кроме того, планируется запуск совместного «зонтичного» механизма с региональными гарантийными организациями, где КМСП будут выступать поручителем, а для поддержки городской экономики и российских брендов будут использоваться совместные поручительства с ВЭБ.РФ. Это позволит расширить возможности привлечения финансирования за счет разделения рисков.

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