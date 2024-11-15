По программам Корпорации МСП малый и средний бизнес получит порядка 5,3 трлн рублей

Posted 15 ноября, 09:22
Published 15 ноября, 09:22
Modified 15 ноября, 09:22
Updated 15 ноября, 09:22
Глава Минэкономразвития России, председатель совета директоров КМСП Максим Решетников подчеркнул, что приоритетом для корпорации является достижение цели указа президента по опережающему росту дохода на одного работника МСП. В рамках нового федерального проекта необходимо изменить подходы, сдвигая акцент с количественных ориентиров на качественные в виде увеличения доходов на одного работника малого и среднего бизнеса. Уточняется, что темпы такого роста должны опережать рост ВВП. Для этого требуется переосмысление роли и инструментов КМСП, пишет tass.ru.
По словам главы КМСП Александра Исаевича, из общей суммы в 5,3 триллиона рублей приблизительно половина предназначена для отраслей, способствующих развитию экономики предложения. Исаевич подчеркнул, что будут продолжены эффективные и востребованные программы, включая «зонтичные» поручительства. Для ОЭЗ, предприятий из моногородов, робототехники и станкостроения будут предоставлены льготные кредиты. Кроме того, планируется запустить программу льготного инвесткредитования для малого и среднего бизнеса в сферах туризма, IT, научно-технической деятельности и производства на сумму до 800 миллиардов рублей к 2030 году.
Для поставленных главой государства задач планируется использовать существующие и новые инструменты, система управления которыми сформирована на основе обратной связи от предпринимателей и аналитики данных с платформы МСП.РФ. Применение этих инструментов обеспечит примерно половину общего вклада в достижение целей указа. Стратегия развития Корпорации МСП базируется на трех задачах: стимулирование перехода МСП из категории в категорию, повышение вклада малых и средних предприятий в экономику предложения и расширение участия МСП в формировании технологического суверенитета страны. Планируется, что к 2030 году объем закупок у МТК должен достичь 1,2 триллиона рублей.
Один из инструментов поддержки развития малого и среднего бизнеса в ключевых сферах — инвестиционная программа Центробанка, КМСП и Министерства экономического развития РФ на сумму сто миллиардов рублей ежегодно. Об этом сообщил Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.
Кроме того, планируется запуск совместного «зонтичного» механизма с региональными гарантийными организациями, где КМСП будут выступать поручителем, а для поддержки городской экономики и российских брендов будут использоваться совместные поручительства с ВЭБ.РФ. Это позволит расширить возможности привлечения финансирования за счет разделения рисков.