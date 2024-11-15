Новый год к нам мчится: первые праздничные гости в Уфе

Posted 15 ноября, 08:17
Published 15 ноября, 08:17
Modified 15 ноября, 10:52
Updated 15 ноября, 10:52
Пушистая красавица высотой около 20 метров и с внушительным диаметром ствола в 40 см была выбрана не случайно — она произрастала на территории частного домовладения на улице Серафимовича. Уфа, поистине, может гордиться своей местной елью.
Новогодняя красавица будет доставлена в президентских условиях: в сопровождении коммунальной техники и представителей Управления гражданской защиты Ленинского района. Как же приятно видеть, что такая важная миссия, как транспортировка новогоднего дерева, не оставляет шансов на случайности.
Так что, уфимцы, будьте готовы: несмотря на серые ноябрьские будни, еловая роскошь уже мчится в город. Готовьте свои камеры, чтобы запечатлеть этот триумф — уже не за горами момент, когда ель засияет огнями, и на город опустится сказочная атмосфера.