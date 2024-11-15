Новый год к нам мчится: первые праздничные гости в Уфе

Так что, уфимцы, будьте готовы: несмотря на серые ноябрьские будни, еловая роскошь уже мчится в город. Готовьте свои камеры, чтобы запечатлеть этот триумф — уже не за горами момент, когда ель засияет огнями, и на город опустится сказочная атмосфера.