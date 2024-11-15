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Posted 15 ноября, 08:17

Published 15 ноября, 08:17

Modified 15 ноября, 10:52

Updated 15 ноября, 10:52

Главная новогодняя ель отправлена в Уфу

Новый год к нам мчится: первые праздничные гости в Уфе

15 ноября 2024, 08:17
Фото: mkset.ru.

Главная новогодняя ель отправлена в Уфу

Уфимский Затон переполнен предвкушением, ведь новогодний символ уже в пути. В пятницу, 15 ноября, стартует транспортировка первой живой ели, которая традиционно займет свое почетное место перед входом в парк «Волна», сообщил в соцсетях глава Ленинского района Олег Котов.

Пушистая красавица высотой около 20 метров и с внушительным диаметром ствола в 40 см была выбрана не случайно — она произрастала на территории частного домовладения на улице Серафимовича. Уфа, поистине, может гордиться своей местной елью.

Видео: mkset.ru. Олег Котов

Новогодняя красавица будет доставлена в президентских условиях: в сопровождении коммунальной техники и представителей Управления гражданской защиты Ленинского района. Как же приятно видеть, что такая важная миссия, как транспортировка новогоднего дерева, не оставляет шансов на случайности.

Так что, уфимцы, будьте готовы: несмотря на серые ноябрьские будни, еловая роскошь уже мчится в город. Готовьте свои камеры, чтобы запечатлеть этот триумф — уже не за горами момент, когда ель засияет огнями, и на город опустится сказочная атмосфера.

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