На странный сквер в Уфе власти потратили ₽40 млн

Подводя итоги вдохновляющей реконструкции сквера, можно с облегчением сказать, что за 40 миллионов рублей мы получили нечто действительно уникальное. Предлагаем даже поднять бокалы за поистине впечатляющую реконструкцию — она навсегда останется в памяти жителей как яркий пример того, как пренебрегать талантом и вкусом, при этом не стесняться разгула оригинальности.