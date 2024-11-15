На странный сквер в Уфе власти потратили ₽40 млн

Posted 15 ноября, 18:24
Published 15 ноября, 18:24
Modified 16 ноября, 05:20
Updated 16 ноября, 05:20
На ремонт Дёмского сквера власти Республики Башкортостан выделили ₽40 миллионов. За эти деньги подрядчик обновил стелу и памятник Герою Советского Союза И. Рыбалко, а также установил новую стелу в память об участниках локальных войн, обустроил дорожки, модернизировали освещение и озеленение.
Казалось бы, уфимцы должны были радостно гулять по обновленному скверу. Однако «малые архитектурные формы», установленные подрядчиком, вызвали у уфимцев шок, смех и нежелание видеть это гениальное дизайнерское решение.
Какой кошмар!!! И ещё сколько денег потратили на это г. но.
Такой ужас, что даже смешно))))
То что ставят скульптуры-это хорошо конечно, стараются. Вот только красивые бы ставили. А то выглядит как издевательство на великими шедеврами архитектуры!
Негодуют уфимцы в комментариях.
«Если скульптуры создают в детском садике „Ромашка“, а деньги отправляются в фонд поддержки людей с ограниченными возможностями, то это ещё более-менее. Если же за это серьезно отдают деньги „профессионалам“, то это стыд…» — оценил архитектурные шедевры местный житель.
Подводя итоги вдохновляющей реконструкции сквера, можно с облегчением сказать, что за 40 миллионов рублей мы получили нечто действительно уникальное. Предлагаем даже поднять бокалы за поистине впечатляющую реконструкцию — она навсегда останется в памяти жителей как яркий пример того, как пренебрегать талантом и вкусом, при этом не стесняться разгула оригинальности.
Ранее Mkset рассказал, что уфимцы не оценили ещё один архитектурный сюрприз от властей.