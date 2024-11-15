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Posted 15 ноября, 18:24

Published 15 ноября, 18:24

Modified 16 ноября, 05:20

Updated 16 ноября, 05:20

Уфимцы не оценили благоустройство города

На странный сквер в Уфе власти потратили ₽40 млн

15 ноября 2024, 18:24
Фото: 1MI.

Уфимцы не оценили благоустройство города

В Дёмском районе Уфы торжественно открыли сквер 112-й Башкирской кавалерийской дивизии: однако уфимцы, мягко говоря, шокированы дизайнерскими решениями подрядчика, негодуют местные жители в соцсетях в пятницу, 15 ноября.

На ремонт Дёмского сквера власти Республики Башкортостан выделили ₽40 миллионов. За эти деньги подрядчик обновил стелу и памятник Герою Советского Союза И. Рыбалко, а также установил новую стелу в память об участниках локальных войн, обустроил дорожки, модернизировали освещение и озеленение.

Казалось бы, уфимцы должны были радостно гулять по обновленному скверу. Однако «малые архитектурные формы», установленные подрядчиком, вызвали у уфимцев шок, смех и нежелание видеть это гениальное дизайнерское решение.

Фото: ТГ-канал «Телеканал UTV»
Какой кошмар!!! И ещё сколько денег потратили на это г. но.
Такой ужас, что даже смешно))))
То что ставят скульптуры-это хорошо конечно, стараются. Вот только красивые бы ставили. А то выглядит как издевательство на великими шедеврами архитектуры!

Негодуют уфимцы в комментариях.

Фото: ТГ-канал «Телеканал UTV»
«Если скульптуры создают в детском садике „Ромашка“, а деньги отправляются в фонд поддержки людей с ограниченными возможностями, то это ещё более-менее. Если же за это серьезно отдают деньги „профессионалам“, то это стыд…» — оценил архитектурные шедевры местный житель.

Подводя итоги вдохновляющей реконструкции сквера, можно с облегчением сказать, что за 40 миллионов рублей мы получили нечто действительно уникальное. Предлагаем даже поднять бокалы за поистине впечатляющую реконструкцию — она навсегда останется в памяти жителей как яркий пример того, как пренебрегать талантом и вкусом, при этом не стесняться разгула оригинальности.

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