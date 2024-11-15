Многодетный отец из Башкирии погиб на СВО

Расим Гайфуллин, уроженец села Аскино, был не только солдатом, но и многодетным отцом. Его путь в армию начался со срочной службы в Чечне, где он проявил мужество и был награжден медалями «Участник боевых действий», «За службу на Кавказе». Вернувшись к мирной жизни, он стал примером для окружающих — заботливым отцом четверых детей.