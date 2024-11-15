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Posted 15 ноября, 11:50

Published 15 ноября, 11:50

Modified 15 ноября, 12:06

Updated 15 ноября, 12:06

Многодетный отец из Башкирии погиб на СВО

Многодетный отец из Башкирии погиб на СВО

15 ноября 2024, 11:50
Фото: tg/Динис Юсупов.
В Аскино простились с участником специальной военной операции, рядовым Расимом Гайфуллиным, сообщает в пятницу, 15 ноября, глава Аскинского района Динис Юсупов.

Расим Гайфуллин, уроженец села Аскино, был не только солдатом, но и многодетным отцом. Его путь в армию начался со срочной службы в Чечне, где он проявил мужество и был награжден медалями «Участник боевых действий», «За службу на Кавказе». Вернувшись к мирной жизни, он стал примером для окружающих — заботливым отцом четверых детей.

Как стало известно, Расим Гайфуллин решил вновь надеть форму и добровольно отправился на СВО. К сожалению, его жизнь прервалась в начале ноября 2024 года. Глава Аскинского района выразил соболезнования семье Гайфуллина.

— У бойца остались мать, брат, сестра, четверо детей. Выражаю им искренние соболезнования, скорблю вместе с ними. Спасибо, Расим, за подвиг, — пишет Динис Юсупов.
Осквернение участников СВО в Уфе дошло до Москвы
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе неизвестные злоумышленники разрушили стенды с изображениями участников специальной военной операции и ветеранов Великой Отечественной войны.

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