Многодетный отец из Башкирии погиб на СВО

Posted 15 ноября, 11:50
Published 15 ноября, 11:50
Modified 15 ноября, 12:06
Updated 15 ноября, 12:06
Расим Гайфуллин, уроженец села Аскино, был не только солдатом, но и многодетным отцом. Его путь в армию начался со срочной службы в Чечне, где он проявил мужество и был награжден медалями «Участник боевых действий», «За службу на Кавказе». Вернувшись к мирной жизни, он стал примером для окружающих — заботливым отцом четверых детей.
Как стало известно, Расим Гайфуллин решил вновь надеть форму и добровольно отправился на СВО. К сожалению, его жизнь прервалась в начале ноября 2024 года. Глава Аскинского района выразил соболезнования семье Гайфуллина.
— У бойца остались мать, брат, сестра, четверо детей. Выражаю им искренние соболезнования, скорблю вместе с ними. Спасибо, Расим, за подвиг, — пишет Динис Юсупов.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе неизвестные злоумышленники разрушили стенды с изображениями участников специальной военной операции и ветеранов Великой Отечественной войны.