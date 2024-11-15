Колледж эвакуировали из-за беспилотника в Башкирии

Posted 15 ноября, 14:44
Published 15 ноября, 14:44
Modified 15 ноября, 19:13
Updated 15 ноября, 19:13
«Службу 112» вызвали в Белорецкий педагогический колледж — там сработала пожарная сигнализация. Как выяснили по прибытии огнеборцы, в одной из аудиторий вспыхнул коптер, учебный запуск которого собирались проводить студенты.
Как отчитались в МЧС, обошлось без серьёзных происшествий и пострадавших — пламя было затушено ещё до прибытия спасателей. Между тем из здания по тревоге эвакуировали 600 человек. Само устройство — выяснилось позже — загорелось из-за перегрева аккумулятора.
Ранее Mkset сообщал о том, что неизвестные начали рассылать жителям Башкирии тревожные уведомления о якобы готовящейся атаке беспилотников в Уфе.