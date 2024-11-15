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Posted 15 ноября, 14:44

Published 15 ноября, 14:44

Modified 15 ноября, 19:13

Updated 15 ноября, 19:13

Колледж эвакуировали из-за беспилотника в Башкирии

Колледж эвакуировали из-за беспилотника в Башкирии

15 ноября 2024, 14:44
Фото: Белорецкий педагогический колледж/Vk, МЧС России.
В Белорецке оперативные службы прибыли в местное учебное заведение — сообщили в пресс-службе МЧС региона в пятницу, 15 ноября.

«Службу 112» вызвали в Белорецкий педагогический колледж — там сработала пожарная сигнализация. Как выяснили по прибытии огнеборцы, в одной из аудиторий вспыхнул коптер, учебный запуск которого собирались проводить студенты.

Как отчитались в МЧС, обошлось без серьёзных происшествий и пострадавших — пламя было затушено ещё до прибытия спасателей. Между тем из здания по тревоге эвакуировали 600 человек. Само устройство — выяснилось позже — загорелось из-за перегрева аккумулятора.

МЧС опровергает угрозу авиаудара по Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что неизвестные начали рассылать жителям Башкирии тревожные уведомления о якобы готовящейся атаке беспилотников в Уфе.

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