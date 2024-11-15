Колледж эвакуировали из-за беспилотника в Башкирии

Как отчитались в МЧС, обошлось без серьёзных происшествий и пострадавших — пламя было затушено ещё до прибытия спасателей. Между тем из здания по тревоге эвакуировали 600 человек. Само устройство — выяснилось позже — загорелось из-за перегрева аккумулятора.