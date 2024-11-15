Ипотека в Башкирии упала на 28%

Posted 15 ноября, 16:53
Published 15 ноября, 16:53
Modified 15 ноября, 18:44
Updated 15 ноября, 18:44
В целом по России банки одобрили за месяц около 71,18 тысячи ипотек — их общая сумма превысила ₽279 млн. Эти показатели проигрывают прошлогодним как по количеству (на 64%), так и по объёмам (на 66%). В соотношении с сентябрём же объёмы долгосрочного кредитования на жильё сократились на 14%, а по объёму — на 22%.
Ещё более плачевная ситуация наблюдается в Республике Башкортостан. Тут за месяц количество ипотек снизилось на 19%, объёмы — сразу на 28%.