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Posted 15 ноября, 16:53

Published 15 ноября, 16:53

Modified 15 ноября, 18:44

Updated 15 ноября, 18:44

Ипотека в Башкирии упала на 28%

Ипотека в Башкирии упала на 28%

15 ноября 2024, 16:53
Фото: 1MI.
В октябре 2024 года в регионах России продолжили падать темпы ипотечного кредитования — к таким выводам пришли аналитики Объединённого кредитного бюро, результатами исследования специалисты поделились с Mkset.

В целом по России банки одобрили за месяц около 71,18 тысячи ипотек — их общая сумма превысила ₽279 млн. Эти показатели проигрывают прошлогодним как по количеству (на 64%), так и по объёмам (на 66%). В соотношении с сентябрём же объёмы долгосрочного кредитования на жильё сократились на 14%, а по объёму — на 22%.

Ещё более плачевная ситуация наблюдается в Республике Башкортостан. Тут за месяц количество ипотек снизилось на 19%, объёмы — сразу на 28%.

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Ранее Mkset сообщал о том, что депутаты Госдумы приняли новый законопроект, касающийся ипотек.

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