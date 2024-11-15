ФОМС назвал основные направления реформ здравоохранения

Глава ФОМС подчеркнул, что формат совещаний является отличной площадкой для совместного обсуждения путей достижения целей, которые были обозначены президентом и правительством России. Он остановился на том, что все изменения, которые вносятся в систему, ориентированы на пациентов. Однако, по словам Баланина, система обязательного медицинского страхования направлена не только на лечение уже имеющихся заболеваний. Она также выполняет ключевую роль в поддержании здоровья населения и повышении качества жизни, что делает профилактические меры по-прежнему актуальными и важными.