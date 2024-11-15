mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 14:25

Published 15 ноября, 14:25

Modified 15 ноября, 14:26

Updated 15 ноября, 14:26

ФОМС назвал основные направления реформ здравоохранения

ФОМС назвал основные направления реформ здравоохранения

15 ноября 2024, 14:25
Фото: пресс-служба ФОМС.
На пленарном заседании на Ямале председатель Фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин сообщил, что со следующего года объем доходов и расходов ФОМС превысит 4 триллиона рублей. Участниками заседания стали свыше 120 специалистов из разных регионов Российской Федерации.

Как пишет rosbalt.ru, Баланин отметил, что принятый во втором чтении Госдумой бюджет Фонда обеспечит финансирование всего объема медицинских услуг, которые предоставляются в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

14 ноября представители федерального фонда провели обсуждение изменений бюджета обязательного медицинского страхования (ОМС) на предстоящий год. На рабочих площадках участники обменивались опытом в области тестирования новых информационных технологий в сфере здравоохранения. В рамках пяти сессий проходило обсуждение актуальных вопросов по организации телемедицины и выездной медицинской помощи в регионах. Кроме того, обсуждали тему закупок в сфере ОМС и дальнейшую цифровизацию системы.

Глава ФОМС подчеркнул, что формат совещаний является отличной площадкой для совместного обсуждения путей достижения целей, которые были обозначены президентом и правительством России. Он остановился на том, что все изменения, которые вносятся в систему, ориентированы на пациентов. Однако, по словам Баланина, система обязательного медицинского страхования направлена не только на лечение уже имеющихся заболеваний. Она также выполняет ключевую роль в поддержании здоровья населения и повышении качества жизни, что делает профилактические меры по-прежнему актуальными и важными.

Что касается нововведений в программе государственных гарантий бесплатной медпомощи на следующий год, Баланин отметил, что она формировалась с учетом задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В частности, в 2025 году в России планируется расширить доступ к лечению пациентов с онкологическими заболеваниями и вирусным гепатитом С, а также расширить программу оценки репродуктивного здоровья и увеличить количество процедур экстракорпорального оплодотворения. Кроме того, продолжит активно развиваться использование искусственного интеллекта для диагностики и принятия медицинских решений на основе данных, полученных с помощью КТ, МРТ, маммографии, рентгенографии и флюорографии.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика