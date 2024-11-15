ФОМС назвал основные направления реформ здравоохранения

Posted 15 ноября, 14:25
Published 15 ноября, 14:25
Modified 15 ноября, 14:26
Updated 15 ноября, 14:26
Как пишет rosbalt.ru, Баланин отметил, что принятый во втором чтении Госдумой бюджет Фонда обеспечит финансирование всего объема медицинских услуг, которые предоставляются в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).
14 ноября представители федерального фонда провели обсуждение изменений бюджета обязательного медицинского страхования (ОМС) на предстоящий год. На рабочих площадках участники обменивались опытом в области тестирования новых информационных технологий в сфере здравоохранения. В рамках пяти сессий проходило обсуждение актуальных вопросов по организации телемедицины и выездной медицинской помощи в регионах. Кроме того, обсуждали тему закупок в сфере ОМС и дальнейшую цифровизацию системы.
Глава ФОМС подчеркнул, что формат совещаний является отличной площадкой для совместного обсуждения путей достижения целей, которые были обозначены президентом и правительством России. Он остановился на том, что все изменения, которые вносятся в систему, ориентированы на пациентов. Однако, по словам Баланина, система обязательного медицинского страхования направлена не только на лечение уже имеющихся заболеваний. Она также выполняет ключевую роль в поддержании здоровья населения и повышении качества жизни, что делает профилактические меры по-прежнему актуальными и важными.
Что касается нововведений в программе государственных гарантий бесплатной медпомощи на следующий год, Баланин отметил, что она формировалась с учетом задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В частности, в 2025 году в России планируется расширить доступ к лечению пациентов с онкологическими заболеваниями и вирусным гепатитом С, а также расширить программу оценки репродуктивного здоровья и увеличить количество процедур экстракорпорального оплодотворения. Кроме того, продолжит активно развиваться использование искусственного интеллекта для диагностики и принятия медицинских решений на основе данных, полученных с помощью КТ, МРТ, маммографии, рентгенографии и флюорографии.